Båtskader i Rogaland: 11 mill. utbetalt - slik sikrer du båten i vinter

I Rogaland mottok Gjensidige nærmere 200 skademeldinger på båter i 2022. Forsikringsselskapet utbetalte 11 millioner kroner til rogalendinger som skadet båten sin. Det er i snitt 55.000 kroner per skademelding. 20 av meldingene var tyveri av eller fra båt.

Det opplyser Gjensidige i en pressemelding.

Nasjonalt mottok Gjensidige i hele fjor 2600 meldinger om skader på fritidsbåter med utbetalinger på 140 millioner kroner. Grunnstøtinger, påkjørsler og tyveri står for de fleste skadene på båt meldt Gjensidige i 2022.

Flest skader ble registrert blant båteiere bosatt i Stavanger, Karmøy, Sandnes, Haugesund og Randaberg.

Se vinterrådene lenger nede i artikkelen.

---

Skader fordelt på kommunene:

Stavanger: 70 Karmøy: 27 Sandnes: 25 Haugesund: 23 Randaberg: 8 Sola: 7 Tysvær: 7 Hå: 6 Time: 5 Vindafjord: 5 Eigersund: 2 Hjelmeland: 2 Klepp: 2 Sauda: 2 Suldal: 2 Gjesdal 1

---

Advarer mot vinteren

Selv om båtsesongen i utgangspunktet er over, er vinteren likevel en tid med mange frostskader, synkeskader og tyveri av båtmotorer.

– For noen er fjorårets båtsesong over for lenge siden, men for andre har den akkurat begynt, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige i en e-post til RA.

Han tenker da spesielt på båter med påhengsmotorer som ligger ensomme og forlatte. Enten på sjøen eller på land.

– Hvert år opplever flere hundre båteiere tyveri fra eller av båt. En påhengsmotorer har ekstrem høy verdi, også i utlandet og er blant favorittene til kjeltringene, sier Voll.

Ofte er det organiserte bander som står bak og det meste av tyvegodset blir sendt ut av landet, ifølge forsikringsselskapet.

Husk at frostskader på båter og motor ikke dekkes av forsikringen, advarer Arne Voll i Gjensidige. (Gjensidige)

– Sikret med en enkel knute

Selv om liten skjærgårdsjeep med motor kan koste flere hundre tusen kroner.

– Likevel ligger mange båter ute gjennom hele vinteren, ofte uten å være låst eller sikret. Ofte er det bare en liten knute som skiller verdier for flere hundre tusen kroner fra å bli stjålet. Det nytter heller ikke å ha tatt båten på land om den er vinterlagret på en usikret henger, som nesten skriker på å bli kjørt vekk, advarer Voll.

Om det ikke er kriminelle, så er det været som truer båten. Skadesesongen begynner nå, mener Voll.

– Ellers vet vi av erfaring at været blir villere og våtere, år for år. Jeg tenker da på storm og synkeskader. Husk også at frostskader på båter og motor ikke dekkes av forsikringen, avslutter Voll.

Vinter-råd

Voll kommer med følgende råd til båteiere som vil sikre båten om vinteren:

Merk motoren med Securmark. En merket motor er mindre attraktiv å stjele og lettere å finne og identifisere

Registrer båten i småbåtregisteret

Sikre båt og motor med vaier og hengelås

Monter FG-godkjente gjenfinningssystemer, både i båt og på litt mer kostbare utenbordsmotorer.

Båt og motor er ofte ekstra tyveriutsatt når de står på henger. Da står den bokstavelig talt klar for bortkjøring

Fjern løs bensintank, eller lås denne inne

Fjern viktig motordel eller monter skjult hovedbryter

Bruk helst båthavner som har etablert vakthold

Ha jevnlig tilsyn gjennom vinteren der du sjekker at fortøyninger og sikring av båten er ok.