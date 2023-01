Best i landet på matredning: – Vi blir utsolgt hver dag

Rogalendinger er best i landet på å redde overskuddsmat via appen Too Good To Go. I løpet av fem år har innbyggerne i fylket reddet 86.445 poser med overskuddsmat ved sine lokale Circle K-stasjoner. På toppen av lista er Circle K Forus, som de siste fem årene har reddet 10 475 måltider.

– Jeg synes det er veldig gøy at vi topper listen. Jeg er veldig stolt av gjengen som passer på og finner varer som legges i Too Good To Go-posene. Vi blir utsolgt hver dag, de «fyge» fort de pakkene der for å si det sånn, sier Torbjørn Michaelsen ved Circle K Forus, til RA.

Han påpeker at de synes det er viktig å legge i god innsats i Too Good To Go-arbeidet, for å bidra til at mindre mat blir kastet, og for å kunne tilby billigere mat til de som ønsker det.

– Vi vet at det er høye strøm- og matpriser om dagen, og det er ganske tøft for mange familier, og ikke minst studenter. Da er dette en ganske grei mulighet for å spare penger, samtidig som det bidrar til å redusere avfall, sier Michaelsen.

– Vi passer godt på at all maten som går i posen holder høy kvalitet og ser delikat ut. Det er viktig både for oss og klimaet med minst mulig matsvinn, legger han til.

God plan

– Vi er flinke til å legge opp matproduksjon fra morgen til kveld, slik at vi har rett mengde mat gjennom dagen. Med en god plan slipper vi å kaste mat, og de ansatte er flinke til å legge ut poser på Too Good To Go hver dag, sier Michaelsen.

Stasjonen på Forus etterfølges av Circle K Sævelandsvik med 9359 porsjoner, noe som gir en solid andreplass både i Rogaland og på landsbasis. Circle K Klepp har reddet 8036 porsjoner, hvilket er fjerde mest i Norge, mens Circle K Kvala i Haugesund kommer på sjuende plass på landsbasis med sine 7822 porsjoner.

Circle K Lura i Sandnes med har reddet 6954 porsjoner overskuddsmat, noe som er femte best i fylket og niende best i landet. Circle K Randaberg og Circle K Ølensvåg kommer på 11. og 15. plass nasjonalt med henholdsvis 6679 og 6158 porsjoner Too Good To Go-poser.

– Folk i alle aldersgrupper er innom stasjonen og kjøper disse posene, og det gir ekstra trafikk. Vi er også veldig stolte av den gode karakteren de gir oss inne på appen. Den viser at kundene virkelig setter pris på tilbudet, maten og servicen, sier Michaelsen.

2500 mobiltelefoner

I løpet av fem år har Circle K-kunder i Rogaland reddet mat tilsvarende 216 tonn CO₂-ekvivalenter. Det tilsvarer karbondioksidutslippene som skjer gjennom livssyklusen til 2592 mobiltelefoner.

I dag kan man redde mat ved 16 Rogaland-stasjoner. I Circle K-systemet er det Circle K Sævelandsvik og Circle K Lura som har hatt ordningen lengst i fylket – begge siden 20. november 2017.

Nasjonalt har kunder ved Circle K Norges stasjoner reddet nesten 500.000 porsjoner overskuddsmat, ifølge Mari Singstad. Hun leder Too Good To Go-satsingen i Circle K Norge.

– Vi har hatt en fantastisk utvikling de siste fem årene, og vi redder stadig mer mat, sier hun.

Innholdet i en typisk forundringspose varierer, men ofte er det snakk om ferdigsmurte bagetter og søtbakst. For 39 kroner får kunden overskuddsmat til en normal utsalgspris på rundt 120 kroner.

Mari Singstad i Circle K Norge (Regine Dalen Birkeland / Circle K Norge )