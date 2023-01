Åpnet: – Jeg håper folk fra hele Stavanger tar med seg venner og familie hit

Elever fra Hundvåg skole og mange andre trosset iskald vind for å delta på åpningsfesten på Hundvåg.

– Dette gir økte muligheter for folk å komme seg ut, det er godt for folkehelsen, og det er viktig for mer aktivitet i nærmiljøet, sier ordfører i Stavanger kommune, Kari Nessa Nordtun, til RA.

Ordføreren holdt tale for de mange frammøtte, før hun åpnet hytta offisielt.

– Jeg håper folk fra hele Stavanger tar med seg venner og familie hit, for å oppleve den fantastiske naturen på Hundvåg, sier Nessa Nordtun.

I stedet for den tradisjonelle snorklippingen, ble det knyttet et «vennskapsbånd» som skal henge over inngangsdøren på hytta.

Ordføreren klippet ikke snoren som vanlig, men det ble knyttet «vennskapsbånd,» fordi hytten heter Vennskapshyttå. (Tonette N. Haaland)

Navnekonkurranse

For å finne navn på hytta ble det arrangert en navneforslagskonkurranse, der alle skolene på Hundvåg ble invitert til å delta.

Det var til slutt navnet «Vennskapshyttå» som vant.

– Det er et navn som passer veldig godt til en hytte som er alle sin. I tillegg til å være et turmål i seg selv, bidrar et lite bibliotek på hytten til å gi en turopplevelse utover det vanlige. Turbiblioteket er et samarbeid mellom Rogaland fylkesbibliotek og vårt eget Sølvberget, sier Nessa Nordtun.

Hun påpeker at det var viktig for kommunen å plassere denne hytta slik at den var tilgjengelig for de som ikke kan gå så langt, eller de som trenger å bruke rullestol.

Mange møtte opp for den offisielle åpningen av «Vennskapshyttå» (Tonette N. Haaland)

Ryfast-masse

– Som dere ser, står hytta på et nytt nes, laget av Ryfast-massen. Vi har gjennomført en innspillsrunde om hva neset skal hette, og det kom inn nesten 1800 forslag. Navnet skal vedtas senere i år, forklarer ordføreren.

– Hvordan var det å være med på åpningen av denne hytta?

– Utrolig kjekt. Bare se på alle folkene som har møtt opp – vi telte ikke, men det så ut som det var hvert fall et par hundre. Det viser at dette er noe som er veldig velkomment i hele bydelen og hele byen, og jeg tror den kommer til å bli mye brukt. Vi ønsker at folk skal oppsøke naturområdene, og nærmiljøet, og bruke det, og ikke minst skape gode møteplasser hvor man er sammen, sier Nessa Nordtun til RA,

Mange elever tok turen for å få med seg åpningen av Vennskapshyttå. (Tonette N. Haaland)

Grønn plan

I åpningstalen til ordføreren påpeker hun at friområdene er viktige for naturopplevelser, for folkehelsen og en god møteplass i hverdagen.

– Dette er forankret i Stavanger kommune sin Grønn plan, som blant annet handler om nettopp naturmangfold, friluftsliv og grønne møteplasser i nærmiljøet. Men for at det skal bli lettere å komme seg opp av sofaen og i naturen, så er det viktig at friområder og er turområder, derfor er vi opptatt av at det skal være mange gode turveier, og rasteplasser, der man kan ta fram matpakken og termosen. Som dere vet har vi et ganske skiftende vær i Stavanger med mye vind og regn, ofte har vi samme temperatur på julaften som på 17. mai, og da kan det være veldig greit å ha en plass å trekke seg inn hvis været brått snur. For eksempel ei dagsturhytte, sier Nessa Nordtun.

Utvalg for miljø og utbygging vedtok i januar 2021 at Stavanger kommune skulle bli med dagsturhytteprosjektet i Rogaland. Etter en medvirkningsprosess med frivillige lag og organisasjoner og friluftsråd, ble det bestemt å bygge to hytter i Stavanger. I fjor åpnet dagsturhytten Ørnareiret på Fogn og fredag ble Vennskapshyttå åpnet på Hundvåg.

Vennskapshytten og de andre dagsturhytte-prosjektene i Rogaland, er finansiert av sparebankstiftelsen SR-Bank, kombinert med blant annet egne kommunale midler.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Tonette N. Haaland)

---

Fakta om Vennskapshyttå

Vennskapshyttå er én av to dagsturhytter i Stavanger kommune. Den ligger på nordsiden av Hundvåg og har flott sjøutsikt til Ryfylke.

Turen til Vennskapshyttå passer godt for både store og små, også de med rullestol.

Turen er skilta fra tre forskjellige parkeringsplasser: Fra parkeringsplass fra Ryfasttunellen, fra parkeringsplass ved Lundesvingene og fra parkeringsplass ved Kisteneset.

Alle turalternativene inn til hytta er belyst og turen er forholdsvis flat.

Det er også mulig å ta buss til Vennskapshyttå. Buss nr. 1. går fra Byterminalen i Stavanger sentrum. Bussen går hvert 8 minutt og det er det samme om du tar «Hundvåg øst/vest», eller «Hundvåg vest/øst». Du går av på busstoppet som heter «Brosmeveien».

Åpent: hele året

hele året Selvbetjening: ja

ja Overnatting: nei

nei Passer for: alle som ønsker seg ut på tur. Det er en kort tur på gruset turvei ut til hytta. Det er en enkel tur som passer for alle aldre.

alle som ønsker seg ut på tur. Det er en kort tur på gruset turvei ut til hytta. Det er en enkel tur som passer for alle aldre. Turavstand: det er flere ruter inn til hytta. Den korteste ruta er ca. 1 kilometer, den lengste, rundt hele neset, er snaut 2 kilometer én vei.

det er flere ruter inn til hytta. Den korteste ruta er ca. 1 kilometer, den lengste, rundt hele neset, er snaut 2 kilometer én vei. Universell utformet atkomst: Ja, det er mulig å bruke turvei fra parkeringsplass ved Ryfylketunellen, eller fra bussholdeplass ut til hytta.

Ja, det er mulig å bruke turvei fra parkeringsplass ved Ryfylketunellen, eller fra bussholdeplass ut til hytta. Toalett: nei

nei Bålpanne: nei

---

