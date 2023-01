Katten «Mia Gundersen» ble funnet etter 8 måneder

– Vi har mange saker som er både vonde og triste, så det er kjekt å dele en gladsak nå, sier Lene Eikrem Tollefsen, styremedlem i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren, til RA.

En katt, som heter Mia Gundersen, forsvant fra sitt nye adoptivhjem på Randaberg 18. mai 2022. Dyrebeskyttelsen hadde mange frivillige som brukte timevis over flere dager og uker på let etter henne. De annonserte katten som savnet gjentatte ganger via både «dyr savnet/funnet»-sider på sosiale medier og på deres egen Facebook-side. Uten hell.

Etter åtte måneder oppdaget de via en Facebook-side for savnede dyr at noen hadde observert en sliten katt på Våland. I posten var det lagt ved bilder av denne katten, som viste seg å være Mia Gundersen.

– På tross av skitten pels, var det ikke vanskelig å kjenne igjen den flotte jenten vår, sier Eikrem Tollefsen.

Mia Gundersen ble hentet av Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren når hun endelig ble funnet. (Privat)

Nytt hjem

– Adoptivhjemmet ble veldig glad for at Mia Gundersen ble funnet igjen, men dessverre hadde det gått så lang tid at de var sikker på at håpet var ute. De har derfor fått seg ny katt, forklarer Eikrem Tollefsen.

Hun understreker at katten har det godt nå, og vil få komme til et nytt fosterhjem.

– Hun har nå fått veterinærsjekk for å påse at hun ikke lider av skader og eventuell underernæring. Hun vil nok trenge litt tid før hun blir trygg igjen, men det skal hun få. Nå er hun både varm og får godt med frisk mat og rent vann, slik at hun har alle forhold på plass for å leve godt.

Mia Gundersen (Privat)

Dette gjør du om kjæledyret ditt er savnet

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren har følgende råd til alle som savner dyr:

Vi anbefaler å annonsere med god beskrivelse, gode bilder, og så mye informasjon som mulig om hvor de forsvinner fra, og hvor lenge de har vært borte.

Del på så mange steder som mulig: Facebook-grupper for dyr savnet/funnet, lokale grupper for bydeler, kjøp og salg-grupper som dekker hele eller store deler av områdene rundt.

Vi anbefaler også at man lager annonse på dyrebar.no og derfra også printer ut savnet plakater og henger opp i nærområdet, butikker, postkasser og så videre, der hvor dyret er savnet fra og sist observert.

Hun påpeker at i tilfellet med katten Mia Gundersen, var de heldige og fikk litt oppmerksomhet på Facebook-innlegget de selv la ut, i form av at navnesøster (mennesket) Mia Gundersen kommenterte og sa hun håper katten kommer til rette.

Mia Gundersen kommenterte dette på et innlegg om at katten Mia Gundersen hadde vært borte i 7 måneder. (Skjermdump)

Slik forebygger du

For å forebygge at slike forsvinninger skjer har Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren følgende råd:

Vi oppfordrer på det sterkeste, at folk chipper dyrene sine. Alle dyr som adopteres via oss, får «full pakke» som inkluderer helsesjekk, kastrering, vaksine og chip. Kastrering vil også gjøre behovet for å vandre, noe mindre. Ved chip, blir det mye lettere å finne eier, dersom noen skulle finne dyret.

Vi anbefaler også å holde dyr innendørs i minst 8 uker etter flytting, og ikke slippe katten ut før den er rundt 12 måneder gammel, da stedsansen ofte ikke er ferdig utviklet før den tid. Vi anbefaler også at man påser at kattene blir kjent med området rundt hjemmet, gjerne i sele, i starten før de slippes ut på egen hånd.

– Man kan aldri garantere at et dyr aldri vil komme bort, selv med disse rådene, men det kan hjelpe til å minske sannsynligheten for forsvinning, sier Eikrem Tollefsen.

