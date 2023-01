Nytt nødvarslingssystem på plass i februar

Det opplyser justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK.

Dermed kan myndighetene sende et direkte varsel til alle mobiltelefoner i Norge.

– Dette er et viktig verktøy for styresmaktene til å nå raskt ut med informasjon dersom det for eksempel er fare eller andre viktige beskjeder, sier Mehl.

Systemet skal være operativt for både Apple- og Android-telefoner fra februar. Det fungerer også dersom ett av mobilnettene er nede, opplyser Mehl.

Mobilvarslingen skal ikke erstatte tyfonene, de såkalte flyalarmene, som brukes i dag, men komme i tillegg, har Mehl tidligere uttalt.

(©NTB)