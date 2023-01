Ny varmepumpestøtte klar

Det offentliggjorde Stavanger kommune på sine hjemmesider.

– Ordningen med kommunal støtte til varmepumpe viste seg å være særdeles populær. Flertallspartiene ønsket derfor å plusse på beløpet med 20 ytterligere millioner for å utvide ordningen, men vi ønsket denne gangen å dele potten i to, hvor halvparten skal gå til den generelle ordningen, mens 10 millioner blir øremerket til de som mottar bostøtte, sier Dag Mossige (Ap) til RA.

Dag Mossige Dag Mossige (Ap) (Stein Roger Fossmo)

I tillegg er det vedtatt å bruke 10 millioner til til strømsparetiltak i kommunale boliger.

– Til sammen er dette kraftfulle tiltak for å gjøre livet lettere for folk – og for å legge til rette for langt mer energieffektive boliger i Stavanger. Det er vår oppfatning at det er noe innbyggerne har satt stor pris på.

Det er bare mottakere av bostøtte i 2021 og 2022 som eier egen bolig som kan søke, ikke leietakere.

Støtten er på 15.000 kroner til kjøp og montering av varmepumpe. De som er i målgruppen, og allerede har fått støtte til varmepumpe, kan søke om ekstrastøtte på inntil 9000 kroner.

31. mars 2023 er fristen for å søke.

Administrativt etterslep

Dette ble vedtatt samtidig som den universelle varmepumpestøtten i formannskapet tilbake i juni i fjor. Rune Askeland (MDG), leder i utvalg for miljø og utbygging, er fornøyd med at det administrative nå er på plass.

– Målet til MDG og flertallet har vært å treffe dem som ikke har så mye penger på konto. Et av disse grepene er å gi en egen støtte til dem som mottar bostøtte. Det har aldri vært så viktig med Enøk-tiltak som i dag, nå når strømprisene er tøffe for folk. Vi er den byen som har gjort mest for energisparing for vanlige folk, sier Askeland til RA.

Leder i utvalg for miljø og utbygging, Rune Askeland (MDG), tror den nye målestasjonen kommer til å gi data som kommunen trenger. (Kathinka Skott Hansen)

Den universelle varmepumpestøtten har blitt kritisert for å tendere mot lotteri. I talerstolen i kommunestyret 12. desember, ytret Kristen Høyer Mathiassen (H) følgende:

– I mitt nærområde kjenner jeg til enslige forsørgere som ikke vant i lotteriet, og om millionærer som vant. Er ordføreren stolt over å ha en slik ordning? ytret Kristen Høyer Mathiassen (H) på talerstolen i kommunestyret i desember.

Kristen Høyer-Mathiassen (H) Høyre Stavanger-budsjettet (Stein Roger Fossmo)

– Jeg ser kritikken at vi endte med et lotteri. Det er to årsaker til. Vi måtte få ordningen ut så tidlig som mulig for å sikre at folk fikk gjennomføre tiltaket før vinteren kom. Det tar tid å utforme støtteordninger med mange kriterier. Hadde vi behovsprøvd ordningen i fjor, ville den kanskje ikke vært klar ennå, sier han.

Askeland er fornøyd med at en støtteordning kom på plass allerede i høst.

– Men det er strømsparingstiltak uansett. Det har kommet mange tusen varmepumper i hjem i Stavanger på grunn av vedtaket. Det viser at vi har truffet blink og vi gjør det enklere å spare strøm. Jeg er veldig fornøyd med at vi har bidratt til at folk får lavere strømregning i 12–15 år fram i tid. Det er en av de viktigste sakene vi har fått gjennom denne perioden, sier Rune Askeland.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Finansiering og støtte til varmepumpe: Kan gjøre varmepumpen titusener dyrere ]

[ Solcellepanel: - Alle skal ha muligheten til å få støtte ]

[ - Vi vil investere i framtiden ]