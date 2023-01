Bryggeri-bøtene: Dette svarer Helsedirektoratet

Salikatt risikerer bøter når privatpersoner tagger dem på sosiale medier. Nå er bryggeriet nødt til å gå flere år tilbake i tid og slette seg fra innlegg hvor mennesker har tagget dem, ifølge Helsedirektoratet.

– Dette gir ikke mening i det hele tatt. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, sa Salikatt-gründer Bjarte Halvorsen til RA fredag ettermiddag.

– Salikatt så dumt, sa stortingsrepresentant Roy Steffensen, som krever svar fra statsråden om regelverket.

Helsedirektoratet var ikke tilgjengelig for kommentar fredag ettermiddag eller i helgen, men mandag kommenterer de saken.

– Aktøren gir, slik vi forstår det, inntrykk av at Helsedirektoratet slår ned på privatpersoners ytringer om alkoholprodukter og -produsenter. Dette er ikke riktig. Det Helsedirektoratet vurderer som brudd på reklameforbudet, er alkoholaktørers videreformidling av innlegg som inneholder positiv omtale av alkoholaktørens produkter eller av alkohol generelt, sier avdelingsdirektør Øyvind Giæver i en e-post til RA.

Dersom en alkoholaktør velger å ha en profil i sosiale medier er det deres eget ansvar å sikre at alt innhold på profilen er i tråd med reklameforbudet, poengterer Helsedirektoratet.

– Alkoholaktøren må selv sikre at alt innhold på dens egen profil er i tråd med reklameforbudet, enten ved å slette taggede innlegg med alkoholomtale eller ved å velge bort den funksjonen som gjør at slike innlegg vises automatisk på aktørens profil. Det sistnevnte alternativet er noe aktøren enkelt kan velge i sine innstillinger på de ulike SOME-plattformene, sier Giæver.

Bakgrunn for regelverket

Alkohollovens utgangspunkt er at all bruk av alkohol kan medføre skade, både samfunnsmessig og individuelt, og alkohol regnes derfor ikke som en ordinær vare. Alkohollovens hovedregel er av denne grunn at markedsføring av alkohol overfor forbrukere er forbudt. Utgangspunktet er at importører og produsenter bare kan markedsføre produktene sine overfor andre bransjeaktører, for eksempel salgs- og skjenkesteder.

I 2016 ble det imidlertid gitt et begrenset unntak fra denne hovedregelen, som gjorde det mulig for alkoholaktører å gi faktabasert informasjon om alkohol til forbrukere på egne hjemmesider. Formålet med unntaket var å gi tilgang til informasjon om alkohol til de forbrukerne som aktivt oppsøker det. Unntaket gjaldt imidlertid ikke for profiler i sosiale medier, da sosiale medier normalt sprer innhold til brukere som ikke selv har vist interesse for den.