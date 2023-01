RA med syv dagers e-avis, kutter i papir

I desember fikk Dagsavisen AS, som Dagsavisen RA er en del av, et uventet stort kutt i pressestøtten, en nedgang på 6,3 millioner kroner. Dette kuttet og en dobling av papirprisene og dyrere distribusjon førte til at Mediehuset Dagsavisens styre vedtok å redusere utgiverfrekvensen til tre dagers papirutgaver. For RAs del skjer omleggingen fra 15. januar. Utgivelsesdagene på papir blir tirsdager, torsdager og lørdager.

– Vi vil produsere e-avis alle dager, og innen midten av mars også med egen e-avis søndager. Det blir et ekstra supplement. Dessuten vil vi lage en ekstra tykk og innholdsrik lørdagsavis, men opp til 80 sider. Vi vet at mye av papirlesingen skjer i helgene, sier sjefredaktør Bjørn G. Sæbø i RA.

– Mer fleksibilitet

Han er optimistisk før omleggingen.

– Papirfrekvensen går ned, men her i Stavanger beholder vi alle våre redaksjonelle medarbeidere og kan fortsette den digitale satsingen vår. Omleggingen har også den fordelen at mens avisutgavene i dag går i trykken kl. 15.45, vil e-avisen ha langt mer fleksibilitet, slik av vi kan bringe oppdaterte nyheter om fotball, ishockey og andre viktige nyheter som skjer på kveldstid, sier Sæbø.

RA hadde en kort periode med tredagers papiravis også i 2012 og 2013.

– Forskjellen på digital bruk den gang og nå er stor. De teknologiske løsningene for e-avis er blitt langt bedre, de er lettere å produsere rent teknisk og langt lettere å bla i og bruke for leserne. Avislesere er dessuten langt mer vant til digitalt innhold også på andre nettsider, sier sjefredaktøren.

I 2014 kjøpe konsernet Mentor Medier opp RA som en strategisk satsing, med fellessider, felles administrasjon, fellessider i tillegg til ulikt redaksjonelt lokalt stoff for utgavene i Oslo, Drammen, Stavanger, Fredrikstad og Moss. Sæbø trekker fram at Dagsavisen-familien har hatt en kraftig digital vekst siden den gang, og offisielle tall fra Mediebedriftenes Landsforening viser at Dagsavisen.no i snitt per dag ble besøkt av 137.638 ulike mobiltelefoner, altså unike brukere, med 16.688 lesere på nettbrett og 17.366 unike brukere på PC og Mac. Trendskiftet har ikke bare gått fra papir til datamaskin, men har nå flyttet seg videre fra PC til mobil. RA utgjør en viktig del av mediehusets digitale trafikk.

Stor nasjonalt

Dagsavisen.no var i uke 52 Norges åttende største avis på mobiltelefon, bak VG, Dagbladet, Nettavisen, E24, Aftenposten, ABC Nyheter og Bergens Tidende.

– Vi er større enn for eksempel Stavanger Aftenblad, Dagens Næringsliv, Adresseavisen og Finansavisen. Tallene viste av vi er over 14 ganger så store som Klassekampen, sier Sæbø.

I uke 52 hadde altså Dagsavisen 137.638 unike mobilbrukere, mot Klassekampens 8905.

Kurser leserne

Torsdag 12. januar inviterer RA alle interesserte som ønsker å lære mer om hvordan man bruker RA digitalt, på Møteplassen i 1. etasje i Kulturhuset Sølvberget. Kursingen kan skje med start klokken 13.00 eller 18.00, og det anbefales å ta med PC-en, Mac-en, nettbrettet eller mobiltelefonen.

– Da vil vi ha klar en gjeng som kan spørres, og ingen spørsmål er «dumme». Arrangementet er selvsagt gratis, og vi byr også på kaffe og boller, sier Sæbø.





