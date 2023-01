– Første gang jeg stemte til valg, var ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019. Da var det ti år siden jeg kom fra Eritrea til Norge, sier Miriam Sbhatu.

Hva stoppet deg?

– Det var noe inni meg som fikk meg til å ikke gjøre noe med det. Jeg følte ikke jeg hadde noe å bidra med og jeg følte meg ikke representert. Det er krevende når man ikke har vokst opp med demokrati, ikke har det i blodet. Jeg sto for demokratiet, men deltok jeg ikke. Det kjentes merkelig.

Sbhatu er ikke den eneste med innvandringsbakgrunn som har latt være å stemme ved valg.

Velgere med minoritetsbakgrunn stemmer mye sjeldnere enn andre, viser tall fra SSB.

I Norge har staten og kommunene som fasiliterer valg, et ansvar for å sikre at alle stemmeberettigede har mulighet til å delta ved valg.

Det skulle ta Miriam Sbhatu nesten ti år før hun brukte stemmeretten sin i Norge. (Mari Wigdel)

På tross av sperrer, dro hun likevel til valglokalet i Stavanger i september 2019.

– Jeg stemte bare et eller annet. Det var kun for å komme over terskelen.

Husker du hva du stemte?

– Nei! Men jeg lener meg mest mot venstresiden, så det var et eller annet der.

Voksende engasjement

Før stortingsvalget 2021 satte hun seg grundig inn i hva spekteret av partier står på av verdier.

– Da jeg gikk gjennom alle partiprogrammene, var det en stor utfordring å vite hva jeg skulle se etter. Alle bryr seg om skole. Alle bryr seg om helse. Jeg måtte gå dypere og jeg prøvde å forstå verdigrunnlagene som er med på å påvirke hvilken retning partiet går i de politiske sakene. Det tok meg lang tid å forstå at det er sånn det fungerer.

Våren 2021 ble Miriam Sbhatu med i et nyoppstartet forum i Stavanger kommunes, kalt dialogforum for inkludering og mangfold.

Det består av ordfører og varaordfører, alle de politiske gruppelederne, lederne i alle kommunedelsutvalgene og 15 personer med innvandrerbakgrunn som er rekruttert via annonser.

Tilbake i november la arbeidsgruppen fram en undersøkelse. Der fant man blant annet at 70 prosent mener innvandrere, deres barn og barnebarn, ikke har like muligheter til å få arbeid i Stavanger som etnisk norske borgere.

– Hovedfunnene var sjokkerende for mange. For min del var de ikke det. Jeg er vant til å høre dette fra venner og bekjente i ulike nettverk.

Noe annet har imidlertid overrasket Sbhatu.

– Da vi arrangerte forskjellige workshops, ble jeg overrasket over hvor stort behovet for å snakke er. Bare fordi man ikke klarer å snakke om det, betyr det ikke at det ikke finnes, at det ikke påvirker oss. Når folk begynner å snakke om det, har man muligheten til å rette det opp og gjøre det bedre med endringer. Man kommer fra ulike bakgrunner og bærer med seg ulik bagasje som kan være til hinder for hvorfor man deltar eller ikke deltar.

– Jeg er veldig glad for at Stavanger kommune går denne veien. Hvilke barrierer er det som finnes? Og når man har funnet ut av det, hvordan kan man da bedre kvaliteten? Det å ikke anerkjenne problemet, bidrar til å gjøre dem mindreverdige. Da er det håp.

– Har du fått mer håp etter du ble med i dialogforumet?

– Ja, det tror jeg, sier hun og blir stille.

Hun kikker bort og tårer veller opp i øyene og så faller de, ned på kinnet, på haken, trenger seg inn i det grå genserstoffet, legger seg på den grå pulten hun sitter ved på Sølvberget.

— Det jeg ikke har hatt ord for før, har kommet til uttrykk. Da skjønner man hvor dypt det er. At når vi har en plass, en arena, gjør det mer reellt. Da blir det endring. Det er bra for samfunnet og for demokratiet.

Forhåndsstemming Velgere med minoritetsbakgrunn stemmer mye sjeldnere enn andre, viser tall fra SSB. (Berit Roald/NPK)

Etterspør handling

I utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS)-møte i slutten av november, la administrasjonen fram et innspill basert på funnene i undersøkelsen. Der ble det lagt fram en rekke forslag til hovedmål og strategiske grep for hvordan Stavanger skal være en åpen og inkluderende mangfoldsby.

Øyvind Jacobsen (Ap) la til et femte punkt under strategiske grep: målrettet arbeid for å sikre høyere valgdeltakelse hos minoritetsbefolkningen.

Innspillet fra arbeidsgruppen og Jacobsens tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.

I formannskapet 8. desember i fjor ble saken behandlet. Vedtaket fra UKIS ble enstemmig vedtatt.

I formannskapet etterspurte Øyvind Jacobsen (Ap) politisk handlekraft:

- Politikk må ikke bli en lukket greie for en elite, sier Øyvind Jacobsen (Ap) til RA. (Stein Roger Fossmo)

– Dette arbeidet har en tendens til å koke bort i kålen med flotte ord, fine strategier og hilsningstaler for flott arbeid. Utfordringen ligger imidlertid når vi skal gjøre noe med det, når vi skal bruke penger. Kommunen må gå foran, kommunen må handle.

Videre ytret han:

- Hvor gode er vi til å legge til rette for at minoritetsbefolkningen opplever eierskap til politiske prosesser? Snu dere rundt. Ingen av oss har den bakgrunnen, i hele formannskapet i dag.

– I større grad lytte til alle

– Hva er politikernes ansvar?

– Utforme politikk, lytte til innbyggerne og, ikke minst, kommunisere politikken som er vedtatt og konsekvensene av den, og hvordan man kan klage på den og endre den. Mange vet ikke at selv om de ikke kan stemme ved stortingsvalget, kan du stemme ved lokalvalg uten å være norsk statsborger hvis du har bodd i Norge i tre år, sier Jacobsen til RA.

– Hva tror du kan fungere?

– Fredrikstad har hatt et prosjekt med demokratiguider som økte valgdeltakelsen blant den befolkningsgruppen. Det handler om å ha et visst eierskap til samfunnet du er en del av.

I forkant av lokalvalget 2019 engasjerte Fredrikstad kommune 12 unge demokratiguider. Målet var å øke valgdeltakelsen, spesielt blant målgruppene unge og innvandrere.

Imidlertid skal ikke demokratiguidene kun få folk til å stemme, understreker Jacobsen.

– Man skal ikke kun få folk til å stemme, men sørge for at folk får kunnskap og blir engasjerte. Her hviler det et ansvar for oss politikere om å i større grad få ut informasjonen. Vi må i større grad være nysgjerrige på hvordan alle innbyggerne våre har det, også dem som kanskje ikke naturlig tar kontakt med oss.

