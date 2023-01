Stangeland Maskin skal være med å bygge Rogfast

Sammen med Implenia Norge skal Stangeland Maskin være med og bygge Randaberg-etappen av Rogfast.

Byggeselskapene har priset prosjektet til nær 4,1 milliarder kroner.

Avtalen ble signert fredag ettermiddag.

– Vi er stolte og glade for at vi har vunnet. Dette bidrar til å trygge arbeidsplasser og sikrer aktivitet i lang tid framover. Det gir en langsiktighet for både bedriften og de ansatte, sier prosjektsjef Tore Voster i Stangeland Maskin i en pressemelding fredag kveld.

Implenia Norge og Stangeland Maskin har gjort flere prosjekter sammen før.

– Styrken vår som arbeidsfellesskap er at vi har gjort Eiganestunnelen sammen, og vi bygger E39 Lyngdal sammen. Nå skal vi også gjøre Rogfast sammen. Vi kjenner hverandre fra før, og det tror jeg er viktig, sier Tore Voster, prosjektsjef i Stangeland Maskin.

– Ingen enkel jobb

Daglig leder Tommy Stangeland er glad for at Stangeland Maskin er sikret arbeid i urolige tider.

– Dette prosjektet går over sju år. Nå er noen ting utrygge og litt urolige, og dette prosjektet er veldig viktig. Prognoser framover som ser litt skumle ut, men foreløpig er det jobb, sier Stangeland til RA.

– Dette er et spennende prosjekt. Det er et stort samferdselsprosjekt hvor vi skal være med på å binde sammen Rogaland. Det er ingen enkel jobb. Vi er ydmyke og har stor respekt for jobben som skal gjøres, sier han.

