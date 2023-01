Ny matsvinnlov på vei: - Skal ikke regulere kjøleskapet til folk

Mandag skrev RA om Matsentralen Rogaland som i 2022 delte ut 806 tonn mat, som tilsvarer 1,6 millioner måltider. De åtte matsentralene i Norge delte til sammen ut over 11 millioner måltider på landsbasis.

Daglig leder ved Matsentralen Rogaland mener det er flott at noen av maten som ville blitt kastes kan brukes og gis til folk som virkelig har behov for det. Likevel er maten matsentralene får inn fra matprodusenter og grossister kun noen få prosent av maten som kastes i Norge. Bransjeavtalen for redusering av matsvinn sin hovedrapport fra 2020 viser at det kastes rundt 450.000 tonn mat årlig i landet.

– Vi kunne delt ut enda mer mat til organisasjoner som hjelper vanskeligstilte, men da er vi også avhengig av å få inn mat fra produsenter og grossister. At matsentralene deler ut noen tusen tonn mat, men det er rundt én prosent av det totale matsvinnet. Det setter jo regelverket for matsvinn i et dårlig lys, sier Bredenbekk.

I Hurdalsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet står det at regjeringen ønsker å redusere matsvinnet og lage en matsvinnlov, eller matkastelov. Dette har foreløpig ikke skjedd.

Juni 2022 svarte landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) følgende på spørsmål fra stortingsrepresentant Lan Marie Nguyen Berg (MDG) om en matkastelov.

«Når det gjelder matkastelov, er det fortsatt behov for å vurdere hvordan en eventuell matkastelov bør innrettes for å bidra til måloppnåelse. Her har vi ikke konkludert ennå. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om arbeidet på egnet måte».

Ministeren påpekte også at bransjeavtalen første hovedrapporteringen på matsvinn ble lagt fram i desember 2021. Den viste at i Norge ble det i 2020 kastet nesten 10 prosent mindre mat enn i 2015.

Pollestad: – Innføres trolig fra 2024

Mange har etterlyst en matsvinnlov, en lov som regulerer kasting av mat. Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) forteller at matsvinnloven er på vei, og at arbeidet med å sette ned et utvalg som skal komme med et lovforslag er snart i mål.

Regjeringen tar sikte på å innføre en ny lov fra 2024. Pollestad sier loven er en oppfølging av budsjettavtalen mellom Ap, Sp og SV.

Pollestad sier det jobbes med to spor når det kommer til matsvinn. Det første er dialog og frivillighet i matbransjen, samt bevisstgjøring av forbrukerne.

– Det andre, som er et krevende tema, lovreguleringen. Det er viktig å utforme en lov som butikkjedene synes er attraktiv og lønnsom. Samtidig skal vi pålegge de tiltak som de eller ikke ville gjort – ting som de ikke gjør fordi konkurrentene ikke gjør det. Med en lovregulering blir det likt for alle, forteller Pollestad.

Revidert nasjonalbudsjett Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) sier et utvalg som skal komme et et forslag til ny matsvinnlov snart er på plass. Planen er å innføre en ny lov fra 2024. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Regulerer ikke kjøleskapet ditt

Han sier den nye loven ikke skal regulere kjøleskapet hjemme hos folk. Det han ingen hensikt, mener han.

– Det som må lovreguleres er butikker og produsenter, sier Sp-politikeren.

Pollestad forklarer hvorfor loven tar så lang tid å få på plass.

– Det er vanskelig å finne balansen mellom gulrot og pisk. En har jobbet med å få på plass frivillige avtaler. I 2017 kom det en bransjeavtale på plass som alle de store er med på. Vi vil ikke at en lov skal forkludre det arbeidet som er gjort og gjøres.

Pollestad forteller at Norge har dobbelt så mange matbutikker som Sverige per innbygger. Antall butikker er noe regjeringen ikke vil regulere, understreker han, men færre matbutikker kan bli en konsekvens av loven.

– Målet med loven handler om omstilling i matbransjen og forbrukernes handlevaner når de går i butikken. Skal man regulere matsvinn, må også folk tåle at det etter klokken 20 er utsolgt for brød, sier Pollestad.

Ryfylkekokken: Smak og lukt

Forbrukernes forventninger til mathyllene opptar også Ryfylkekokken, Frode Selvaag.

– Vi forbrukere må akseptere at ting kan være utsolgt. Grønnsakdisken kan ikke bugne over med en enorm overflod av topp kvalitet. Butikken må ta inn det de pleier å selge, og akseptere at det går tomt på slutten av dagen, sier Selvaag.

Kokken mener forbrukerne må tenke som man gjorde i gamle dager.

– Min bestemor visste nøyaktig hvor mange poteter hun skulle koke. Vi må bli nøyere å handle inn det vi trenger. Bruke opp maten vi kjøper. Hent fra nedsatt-disken om du uansett skal spise maten samme dag. Ikke kast bare fordi best før-datoen er passert. Bruk sansene, lukt, smak og se, er oppfordringen til Ryfylkekokken, som også jobber med bevisstgjøring av matsvinn i barnehager.

Selvaag tror også at økte matpriser vil tvinge folk til å bli mer bevisst på matsvinn.

KrF: – Blir kamp om ressursene

Oddny Helen Turøy, leder i Rogaland KrF, er opptatt av matsvinn.

– Loven bør omhandle hele næringskjeden til matindustrien. Matsvinn handler også om miljø. Å kaste så mye mat vi i Norge gjør i dag setter et stort Co₂-avtrykk. Matsvinn handler også om ressurser. Bi må bruke ressursene bedre. Det blir en kamp om ressursene. Vi må spise den maten vi produserer i verden, sier Turøy.

– Å få på plass en lov handler også om pris. Noen må jo betale for maten som kastes, og det er forbrukerne, legger hun til.

Olav Vegard Søyland, leder i Rogaland KFU sier at KrF lenge har presset for å få på plass et lovverk som regulerer matkasting.

Søyland tror på både gulrot og pisk.

– Loven må utformes slik at det må lønne seg å ikke kaste mat. Samtidig så må det koste og svi for dem som kastet mye mat. Med sanksjoneringer o bøtelegging, tror jeg omstillingen kommer raskt.

Han vil ikke være like streng mot forbrukerne.

– Forbud mot kasting av mat som er spiselig har ingen effekt i hjemmene til folk. Hvordan skal det håndheves? Hva gjelder forbrukerne, må vi legge til rette for en mer fleksibel emballasje, flere produkter i løsvekt – ikke bare tipakninger med pølser. Det må også bli mulig å kjøpe produkter i mindre doser, sier Søyland.

