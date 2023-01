Trafikkofrenes dag: - 2022 var et spesielt år

Om lag 300 blir skadet i trafikken i Rogaland hvert år.

I 2022 endte tallet på ca. 350.

Torsdag ettermiddag, på motorveien midt i rushtiden, ble dette markert med lys.

Ved kulverten på motorveien ble det tent en fakkelboks for hver skadet trafikant i Rogalandstrafikken i 2022.

For hver omkomne trafikant, ble det satt opp et kors.

I år står det tolv kors i rundkjøringen ved Ryfast-tunnelen.

I forbindelse med trafikkofrenes dag, ble det tent 350 fakler og satt opp 12 kors for å minnes de som omkom og de som ble skadd i trafikken i fjor. (Mari Wigdel)

– Føler meg ivaretatt

Et av korsene er satt opp for 16 år gamle Erlend Ørland.

Sønn av Inger og Sigmund Ørland. Broren til Ingrid, Sondre og Håvard.

– Vi mistet gutten vår i en motorsykkelulykke på Hommersåk, sier Sigmund Ørland, da RA møter familien Ørland på fakkeltog-markeringen i sentrum.

Familien Ørland mistet Erlend på 16 år i en trafikkulykke i april i fjor. Fra venstre: Inger, Sigmund, Sondre, Håvard og Ingrid. (Mari Wigdel)

– Det er fortsatt sterkt for oss. Vi har vært å sette på alle faklene og korsene på motorveien. Vi kjørte noen runder og filmet litt, sier Inger.

Sigmund og Inger fikk brev i postkassen om markeringen.

– Å øke bevisstheten og minnes de døde, er flott. Det var uventet, sier Sigmund

Inger legger til:

– Jeg kjenner meg ivaretatt på denne måten. Det må jeg si.

Brannvesenet, politiet, Statens vegvesen og Røde Kors er blant etatene og organisasjonene som er på plass før fakkeltoget som startet ved paviljongen i Byparken torsdag kveld.

Markeringen ble startet i Rogaland av NAF og Trygg Trafikk for over 30 år siden, og har siden spredd seg til resten av landet. Nødetatene og frivillige organisasjoner har gjennom årene blitt med på markeringen. (Mari Wigdel)

Toget gikk til Vår Frues kirke på Storhaug, hvor det ble avhold minnegudstjeneste.

Det ble delt ut fakler til alle som ønsket å bli med i toget. (Mari Wigdel)

– Meningsløst tap

Jonas Andersen Sayed (KrF) er ordfører i Sokndal og leder av Rogaland fylkeskommunes utvalg for trafikksikkerhet.

Jonas Andersen Sayed (Krf) er ordfører i Sokndal kommune og fylkespolitiker. (Mari Wigdel)

– 2022 var et spesielt år i negativ forstand. 12 personer mistet livet på veiene i Rogaland. Det er 12 dyrebare menneskeliv med familier. Hvert menneskeliv som går tapt i trafikken, er meningsløs. Alle disse er det viktig at vi tenker tilbake på.

Etter dette ulykkesåret, er det viktig at vi jobber for å få ned tallene, mener Sayed.

– Vi må sette søkelyset på trafikksikkerhet. Det blir ofte fokusert på de fysiske tiltakene, og der er det mye som gjenstår, men vi kan aldri bygge oss til nullvisjon. Den begynner med hver enkelt. Hver enkelt må tenke over hvordan den ferdes i trafikken.

– Vi har ingen å miste

I 2021 omkom seks personer i trafikken i Rogaland.

– Det er dobbelt så mange som i fjor. Og sju av disse tolv, er under 23 år. Det er veldig trist, sier Anne Synnøve Gustavson, styreleder i NAF Stavanger og Omegn, til RA.

Anne Synnøve Gustavson er styreleder i NAF Stavanger og Omegn. (Mari Wigdel)

– Denne dagen er viktig for å vise omtanke for dem som har mistet noen i trafikken, og at de vet at de ikke står alene i sorgen. For en sorg rammer hardt, alltid. Og vi har ingen å miste.

Fem av de omkomne er MC-sjåfører.

- Vi har sett en økning av dødsulykker med MC de siste årene, men så stabiliserte det seg. Etter pandemien har det gått opp igjen. Det er gjerne fordi flere bruker sykkel nå enn før. Arbeidet med å jobbe for å være trygg på MC, er noe som må intensiveres, sier Gustavson.

