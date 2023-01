Ansatt som rektor

Det melder Vaulen skole på sine hjemmesider.

– Det er så kjekt for meg å kunne fortelle dere at Vaulen sin nye rektor blir Gunn Reidun Tednes Aaserød. Vi er så glade for tilsettingen som skolesjefen har gjort, og gleder oss til at dere etter hvert skal få bli kjent med en dyktig, engasjert og varm person, skriver nåværende rektor Tove Steen på skolens hjemmesider.

Tednes Aaserød jobbet som avdelingsleder på Vaulen skole i perioden 2006 – 2013, etter at hun hadde tatt videreutdanning for skoleledere. I dag er hun Fylkesleder for Utdanningsforbundet i Rogaland.

– Gunn Reidun kjenner skolen og mange skolefolk kjenner henne. Jeg kommer tilbake med informasjon om hvordan perioden mellom min sluttdato (14. februar) og Gunn Reidun sin oppstart blir, påpeker Steen.