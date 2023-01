Drapsforsøket i Stavanger: Ny 16-åring siktet

- Politiet har siktet enda en gutt (16) i forbindelse med drapsforsøket på en 16 år gammel gutt utenfor hjemmet sitt i Stavanger mandag kveld, sier politiadvokat Torbjørg Ristesund i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Onsdag formiddag ble det kjent at to 16-åringer er siktet i drapsforsøk-saken.

Det er nå siktet fire gutter på 16 år i saken.

- Én av dem er siktet for drapsforsøk, mens de tre andre er siktet for medvirkning til grov kroppsskade, sier Ristesund.

Den siste siktede ble pågrepet i ettermiddag og er avhørt på politihuset. Han er nå løslatt.

- Jeg kan ikke gå inn på hva han har forklart i avhør av hensyn til etterforskningen, sier politiadvokaten.

Forsvarer for den siste siktede er advokat Stian Kristensen.

Politiadvokat Torbjørg Ristesund (Arne Birkemo)

- Erkjenner ikke straffskyld

Det var mandag kveld i 20-tiden at politiet fikk melding om en gutt (16) som var blitt utsatt for vold utenfor hjemmet sitt. Politiet har ikke gått ut med hvor i Stavanger hendelsen skjedde, men ifølge Aftenbladet skjedde episoden på Tasta.

Ifølge avisen ble fornærmede slått i hodet med en hammer.

Noen timer senere ble den første siktede i saken pågrepet. Han, som også er 16 år, er siktet for drapsforsøk. Han ble løslatt natt til onsdag, da det ikke var grunnlag for å framstille ham for varetektsfengsling. Det opplyser politiet.

Forsvareren til den drapssiktede 16-åringen, Knut Lerum, sa til RA tirsdag at gutten ikke erkjenner straffskyld.

– Jeg har snakket med ham, men jeg ønsker ikke å gå inn på hva han har sagt eller hva han ikke har sagt i avhør. Men han erkjenner ikke straffskyld, sier Lerum.

