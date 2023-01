Boligprisene: − Vi har nesten er blitt «fartsblinde»

Boligprisstatistikken for desember 2022 viser en nedgang på 0,9 prosent, men korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent. Eiendom Norges prognose for 2023 er en svak utvikling boligprisene, spesielt i første halvår.