Her kommer de hissigste bilistene fra

I en landsomfattende undersøkelse Norstat har gjort for Frende, kommer det fram at mange bilister på norske veier opplever å være oppkavet, sinte eller stresset når de kjører bil.

Fylke Hissig bak rattet-prosent Nordland 74 Innlandet 72 Oslo 71 Troms og Finnmark 67 Vestland 67 Vestfold og Telemark 66 Trøndelag 66 Agder 64 Viken 63 Rogaland 58 Møre og Romsdal 56

Fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge, sier han ikke vet hvorfor det er så stor forskjell mellom fylkene, men påpeker at en sjåfør som er sint, aggressiv eller oppkavet ofte er en uoppmerksom sjåfør.

– Uoppmerksomhet er farlig for din egen og andres sikkerhet, sier Ytre-Hauge, i en pressemelding.

Januar er en måned det meldes inn mange bilsmeller til norske forsikringsselskaper. I 2021 var det drøyt 35 000 ulykker i januar, mens antallet i januar 2022 bikket 39 000. Det koster enorme summer, viser tall fra Finans Norge.

– I 2021 var januar den nest dyreste måneden. Personbiler krasjet for 858 millioner kroner. I fjor var månedssummen på 926 millioner.

[ Dette var dødsulykkene i Rogaland i 2022 ]

– Krever full oppmerksomhet

Kjetil Sandvik er fungerende seksjonsleder for trafikk og sjø ved Stavanger politistasjon. Han understreker at bilkjøring krever full oppmerksomhet fra bilføreren.

– Det at såpass mange i Rogaland, nesten 6 av 10, sier de blir negativt påvirket av stress når de kjører bil, viser hvor viktig det er å ikke holde på med 1000 andre ting når man kjører, sier Sandvik til RA.

Han tror det er spesielt på korte turer folk har tankene en annen plass, og gjerne multitasker mens de kjører, fordi de egentlig helst skulle vært en annen plass.

– De skal kanskje «bare» fikse noe kjapt i byen, mens på langtur regner jeg med det er litt annerledes, da kjører man lagt og slapper mer av for det tar tid uansett.

– Jeg tror man må venne seg til at det tar den tiden det tar. Man ser at mange bruker mobiltelefonen under kjøring, og det er jo typisk fordi de egentlig skulle ha gjort noe annet, og føler de må utnytte tiden mens de kjører, og det er farlig. Vi lærte på kjøreskolen å ha to hender på rattet og fullt fokus når man kjører bil, og hadde flere greid å gjøre det, hadde vi sett færre ulykker, sier han.

Sandvik mener det er positivt at bilførerne i Rogaland ser ut til å være mindre stresset enn mange andre, men han mener samtidig at 58 prosent er et veldig høyt tall.

– Å ikke være oppmerksom når man kjører, medfører åpenbart større risiko, understreker han.

Sandvik oppfordrer bilistene til å ha samme tilnærming når man står i kø på veien som når man står i kø på butikken.

– Man bør oppføre seg likt, vær hyggelig med omgivelsene, vær oppmerksom og slipp folk fram. Ikke bare stå på egen rett. Det medfører at man slapper bedre av.

[ Frigir navn etter dødsulykke ]

– Fort eller trygt fram?

Ingrid Lea Mæland, regionleder i Trygg Trafikk Rogaland, påpeker at selv om Rogaland ikke er verst i målingen, er det allikevel et høyt antall som sier at de hisser seg opp over situasjoner i trafikken.

– De alvorligste ulykkene skjer som følge av høy fart, og når en kommer i møteulykker. Det betyr at farlige forbikjøringer og uoppmerksomhet på veien gir høy risiko. I stedet for å irritere seg når en kjører lenger strekk på trafikkerte veier, kan en heller stoppe bilen ta en pause, løpe og hoppe og få aggresjonen ut, eller puste og styre tankene, sier hun.

– Hva er viktigst- komme fort eller trygt fram? Vær raus ovenfor de andre som er ute og kjører, og tilpass kjøringen. Dersom man ofte blir sint og reagerer, kan det være andre forhold en bør ta fatt i med seg selv? irritasjon kan svekke evnen til å ta de gode valgene som sjåfør når en kjører på veiene i trafikken, legger hun til.

---

TIPS: Slik kan du unngå bilsmellen

Ikke stress, du sparer ikke mye tid på å kjøre litt over fartsgrensen

Pust ut og aksepter tiden det tar å komme fram

Tilpass farten etter veiforholdene

Hold riktig avstand til bilen foran deg

Hold oppmerksomheten på veien

Hvis du skal lese eller skrive SMS, kjør inntil siden og stopp helt opp

Ikke fikle med anlegg eller GPS mens du kjører

Bruk håndfriutstyr

Vis hensyn til mye trafikanter

Kilde: Frende Forsikring

---