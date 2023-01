Nyttårsavfall til fare og irritasjon

− Det blir ut å rydde søppel etter jobb i dag, for jeg klarer ikke å se på dette lenger. Jeg synes det burde vært flere søppelkasser på nyttår, slik at det var lettere å kaste søppelet. Men når det er sagt, ser jeg flere steder at det er søppelkasser, men folk bruker dem ikke. Det går også an at folk tar med seg søppelet etter festlighetene, så det er ingen unnskyldning for forsøplingen, sier Karina Søvik til Rogalands Avis.

Hun bor i nærheten av Godalen i Stavanger og blir frustrert i møte med nyttårssøppelet.

− Det ligger, blant annet, igjen rester etter raketter og stjerneskudd, samt knuste flasker som folk bare kaster fra seg. Det er trist at et nytt år startes på denne måten, spesielt med tanke på naturkrisen, forteller Søvik.

Karina Søvik fra Stavanger synes det er veldig dumt at folk ikke rydder opp etter rakettoppskytningen. (privat)

− Uendelig trist

Søvik er svært opptatt av hvordan vi håndterer søppel. De siste årene har hun blitt oppmerksom på alt søppelet som flyter etter nyttårsaften.

− Søppelet som kastes i naturen påvirker ikke bare opplevelsen av å være i naturen, det påvirker også leveområdene til dyrene som bor der. Det tror jeg mange ikke tenker på. Flere av oss bruker naturen flittig, men det å bruke naturen er ikke det samme som å være glad i den. Det kommer til syne første nyttårsdag, og det er et uendelig trist at ikke en nyttårsfeiring kan foregå hensynsfullt, sier hun.

Rakettrestene står på rekke og rad i Godalen de første dagene av 2023. (Karina Søvik)

Kommunen: Risiko ved rakettsøppel

Trygve Petter Nilsen, seksjonssjef for, blant annet, utemiljø i Stavanger kommune, synes det er en utfordring at det er så mye søppel etter privatfeiringene i alle kommunedeler:

− Alle skal ta ansvar for eget søppel. Dette gjelder i alle sammenhenger, ikke bare etter nyttårsfeiringen. Alt nyttårsavfall skal i restavfallet, sier Nilsen til RA.

− Det er risiko for at noe av det som ligger igjen ikke er avfyrt. Ellers er det på generelt grunnlag ikke greit med søppel i naturen, da spesielt plast på avveie, fortsetter han.

Politiet: − Gjorde store fyrverkeribeslag

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å tenne privat fyrverkeri i tettbebyggelse, det vil si vanlige by- og boligområder. I Stavanger sentrum er det i tillegg en forbudssone fra Kalhammaeren i nord, Hillevåg i sør, Eiganes i vest og Storhaug i øst, siden dette er et område med 8000 trehus.

− Vi registrerer at det er mange som ikke er lojale mot forbudssonene, og at det fremdeles er noe oppskytning i forbudssonen, sier Nilsen i kommunen.

Politiet er generelt fornøyd med årets nyttårsfeiring:

− Det er alltid noen som fyrer opp raketter innenfor forbudssonen, men vi har gjort et godt forebyggende arbeid i år, noe som har resultert i beslag av store mengder fyrverkeri. Det har ikke vært tilløp til brann i trehusbebyggelsen, så vidt jeg vet, sier Kathrine Sæland Rotseth ved Stavanger politistasjon til RA.

Hun er seksjonsleder for forebyggende- og patruljeseksjonen.

Politiet i Stavanger gjorde store beslag i forkant av nyttårsaften 2022/2023. (Sør-Vest politidistrikt)

− Videre var Våland en stor utfordring i fjor, da det ble skutt opp mye fyrverkeri i folkemengden. Derfor er det bra vi gjorde beslag i forkant. Alt i alt vil jeg si det er gjort godt forarbeid av kommune og politi i forbindelse med nyttårsaften 2022/2023, sier Sæland Rotseth.

