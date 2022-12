Her kan du se felles fyrverkeri

Ved midnatt nyttårsaften skjer oppskytingen på ni ulike steder i kommunen. I vågen i Stavanger sentrum, Judaberg, Vikevåg, Madlatua, Kiwi-banen på Hundvåg, Varden, Byhaugen, Vålandstårnet og i Jåttåvågen.

Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider.

– Det som skiller seg noe fra tidligere år er oppskytingen i Vikevåg. I år skjer dette fra land, ca. 600 meter sør for båthavna. Men det blir like spektakulært som tidligere, forteller Trygve Petter Nilsen, seksjonssjef for vei og trafikk i Stavanger kommune.

Profesjonelle pyroteknikere står for oppskytningen. De sørger også for vakter.

Forbud mot fyrverkeri i tettbebyggelse

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å tenne privat fyrverkeri i tettbebyggelse, det vil si vanlige by-og boligområder.

I Stavanger sentrum er det i tillegg en forbudssone fra Kalhammaeren i nord, Hillevåg i sør, Eiganes i vest og Storhaug i øst. Det er et område med 8000 trehus.

– I forbudssonen er det ikke tillatt med privat fyrverkeri, sier Nilsen.

– Vi har erfart at med felles fyrverkeri har det blitt mindre oppskyting av privat fyrverkeri, og med det færre skader og branner etter uvettig bruk av fyrverkeri.

– Om noen opplever farlig og uvettig bruk av fyrverkeri bør de kontakte politiet på telefon 02800, avslutter Nilsen.

Privat, godkjent fyrverkeri kan avfyres av personer over 18 år på nyttårsaften mellom kl. 18.00 og 02.00.

