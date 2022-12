Utelivsbransjen: − Fare for nedtur etter jul

− Det har vært bra trøkk i julebordssesongen. Vi har hatt gjester fra store selskaper, samt mindre grupper. Alt i alt er vi veldig fornøyde, sier Tore Erevik til Rogalands Avis. Han er daglig leder hos restauranten Yips i Pedersgata i Stavanger.

− Vi har hatt mye salg, og vi kommer helt klart til å sitte igjen med noe. Men det er også klart at strømregningen ikke blir «fin» i desember, tillegger Erevik.

Tror ikke det blir «så gale»

Restaurantene i regionen vår merker, i likhet med folk flest, at ting er dyrt om dagen og at de sitter igjen med mindre når regningene er betalt.

Strammere privatøkonomi gjør at restaurantbesøk og uteliv havner stadig lengre ned på listen over hva folk kan ta seg råd til. Hva tenker Yips-sjefen om dette?

− Det er absolutt en fare for at det kommer en nedtur nå etter jul. Det forventer vi, men så er spørsmålet hvor stor nedturen blir. Folk er naturlig nok mer påpasselige med pengebruken sin. Jeg er likevel optimistisk og tror ikke det blir «så gale» som vi frykter. Heldigvis ligger vi nokså midt i prissjiktet, så det er nok ikke vi som blir rammet hardest av gjestetørke, svarer Erevik.

− Ikke så mye igjen

Leif Hovland er daglig leder for Herlige Stavanger Restauranter, en gruppe som blant annet inkluderer Bevaremegvel, NB Sørensen, Matsalen og Newsman/Arkivet.

− Det er kjærkomment at vi har hatt en bra julebordsesong, men det er fortsatt utfordrende å drive restaurant med alt som har skjedd og skjer. Nå er prisene på råvarer og strøm skyhøy, og vi legger en langvarig pandemi bak oss. Det er tøft å drive restaurant i utgangspunktet, og det blir tøffere om folk slutter å bruke penger på varer og tjenester, sier Hovland til RA.

Han har ikke summert alt, men mener restaurantene har hatt så mange gjester de har hatt kapasitet til i førjulstiden, altså som en normal julebordsesong før pandemien.

Leif Hovland, daglig leder i Herlige Stavanger Restauranter. (Tonette N. Haaland)

− Vi har imidlertid ikke klart å heve prisene så mye at det ikke blir særlig igjen. Strømregningene er svært høye, og strømstøtten redder oss ikke, understreker Hovland.

− Jeg tror mange har lyst til møtes igjen etter lang tid uten sosiale sammenkomster, og alle har nok ikke fått gjennomført vennetreffene før jul. Så jeg håper de gjør det på nyåret og at de bruker byen da. Det er kjekt for folk og oss, fortsetter han.

Oppfordrer folk og bedrifter til å spise ute

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, oppfordre alle som kan til å ta seg én eller flere turer ut på restaurant på nyåret.

− Nå er det mange i serveringsbransjen som er usikre på framtiden. Vi må aldri ta for gitt alle de gode serverings- og utestedene i regionen. Dersom disse skal være en del av regionen i morgen, må vi huske å bruke dem i dag, sier Grindland til RA.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland. (Elisabeth Tønnessen)

− Vi har et fantastisk restauranttilbud her i Stavanger-regionen − i alle prisklasser. Disse finnes fordi vi er glade i og flinke til å gå ut og spise, og at vi da verdsetter god mat, sier hun videre.

Her i regionen går det fremdeles veldig bra for mange bedrifter, spesielt innen olje, gass og leverandørindustri. Disse bedriftene flinke til å bruke tilbudene vi har, noe vi så nå i julebordsesongen, og det håper hun bedriftene også fortsetter inn i det nye året.

