MDG vil gjøre fyrverkeriforbudet nasjonalt

– Jeg tror nok at fyrverkerieksplosjoner utendørs hører fortiden til, på samme måte som at fossilmotoren vil havne på museum. Vi mener at tiden er overmoden for å forby privat fyrverkeri, sier distriktspolitisk talsperson Tommy Reinås i MDG til NTB.

Han viser til at nyttårsrakettene sendes opp ute i vår felles natur, og at det dermed ikke er noen privatsak.

– Dette har noen likhetstrekk med røykeloven. Mange reagerte på at staten skulle komme inn og bestemme hva folk fikk lov å gjøre, men i dag er det få som ønsker å reversere den, sier Reinås.

Flere vil ha forbud

MDG er det eneste partiet som har programfestet at de ønsker å forby privat oppskytning av fyrverkeri.

Men en rekke organisasjoner har tatt til orde for det samme. Før jul skrev blant annet Dyrebeskyttelsen, Blindeforbundet, Den norske veterinærforening, Noah og flere andre organisasjoner under på et opprop for å forby privat fyrverkeri.

– Det er ikke meningen at vi skal forby feiring og moro. Etter et grått år er det kjempeviktig at vi feirer med god mat og drikke og gode opplevelser. Men det er fullt mulig å lage fart og fest uten eksplosjoner som ingrediens, sier Reinås.

Flere skader seg

Han har fire hovedargumenter mot fyrverkeri.

– Et litt «nytt» argument er at vi har tatt imot mange flyktninger de siste årene, og nå også mange fra Ukraina, som har vært på flukt fra krig. For dem kan det være en stor belastning å bli utsatt for lyd og lys fra eksplosjoner, som fremkaller vonde minner.

Videre påpeker Reinås at fyrverkeri kan inneholde stoffer som kvikksølv og kobber, som kan skade folks helse og miljøet.

– Og så har vi dyrene, som reagerer negativt og blir stresset av lyden fra fyrverkeri. Det gjelder både hunder og katter som er hjemme hos folk, men også fugler og andre dyr ute i naturen.

Til sist trekker han fram farene fyrverkeriet utgjør for mennesker.

– Hvert år er det folk som får brannskader og skader på øynene. Det skjer ikke ofte, men er alvorlig når det først skjer, sier MDG-politikeren.

Dansefest og ballongshow

Reinås påpeker at det allerede finnes mange gode alternativer til fyrverkeri.

– Det går an å lage lasershow, show med ledlys og bildeshow på vegger og fasader. Det kan lett bli like imponerende som fyrverkeri. I tillegg har vi en utvikling med droner. Hvis man kombinerer alt dette, kan det både bli fengslende og visuelt imponerende.

– Men det blir vel ikke det samme?

– Du får ikke eksplosjoner. Eller, det går jo an å ha høyttalere som lager eksplosjonslyd, men litt av poenget er jo å ta bort lydforurensningen.

Reinås ser også for seg andre kreative ideer for å fenge de aller minste barna.

– Man kan lage ballongshow. Unger elsker jo ballonger og blir aldri lei av det. Eller man kan lage dansefest på nyttårsaften. Det tror jeg kan være kjempeartig for barna, og ikke minst sunt for oss voksne, sier han og ler.

