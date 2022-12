Skal du skyte opp eget fyrverkeri? Da må du tenke på dette

På tross av at det er ventet regn, seks-sju plussgrader og vind, kan det hende du likevel tar på deg regnjakke, trekker på deg hette og går ut på et eller annet egnet sted for å skyte opp raketter den aller siste kvelden av 2022.

Og hvis du er en av dem som skal tenne lunta, sørg for å ha med deg en klut eller at du har tørt nok gensererme, slik at du kan tørke bort regndråpene fra beskyttelsesbrillene.

Alvorlige øyeskader

Pinneraketter har vært bannlyst i 14 år. Siden 2008 har det vært mindre personskader som følger av det.

Men de siste 10 årene har antall øyeskader som følge av fyrverkeri ved feiring av nyttår holdt seg nokså stabilt. Over 162 personer har fått skader på øynene. Av disse har 52 tilfeller vært karakterisert som alvorlige. Det skriver Norsk brannvernforening i en ny pressemelding.

– Vi har i en årrekke oppfordret publikum til å bruke beskyttelsesbriller ved oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften. At noen likevel velger å gamble med synet sitt er vanskelig å forstå, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

For at avfyringen skal gå smertefritt for seg, er det mer enn beskyttelsesbriller du bør tenke på.

Føre-var-tiltak

Nicolai Jørgen Berner er avdelingsleder forebyggende avdeling ved Rogaland brann og redning.

– Hvis du ikke skyter opp raketter i kommunens forbudssoner, holder seg innenfor tidsrammen hvor avfyring er tillatt og lytter til de ti fyrverkerireglene, skal det nok gå bra, sier Berner.

Berner viser de ti fyrverkerireglene Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utformet for en sikker og skadefri nyttårsaften. Disse kan du se lenger nede i saken.

– Men bruk beskyttelsesbriller, finn et egnet sted og alkohol henger ikke sammen med fyrverkeri.

Berner forteller at brannvesenet vil være synligere i bybildet i Stavanger lørdag 31. desember.

Over 18 år, etter kl. 18

Fyrverkeri kan avfyres av personer over 18 år på nyttårsaften mellom klokken 18.00 og 02.00. Fyrverkeriet må kjøpes hos godkjente forhandlere. Nødbluss er forbudt. Det er ikke tillatt å tenne fyrverkeri i tettbebyggelse.

Et særskilt forbud gjelder for hele trehusbyen i Stavanger.

Her er det ulovlig å skyte opp raketter privat. (Stavanger kommune)

Fyrverkerireglene

1. Planlegg fyrverkerioppskytingen i god tid: Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal oppbevares utilgjengelig for barn og uvedkommende.

2. Les bruksanvisningen nøye før bruk: Sett deg inn i produsentens anbefalinger, og legg merke til aldersgrensene. Det er 18 års aldersgrense for bruk av de fleste typer fyrverkeri. Barn som bruker stjerneskudd skal alltid passes godt på av en voksen.

3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet: Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.

4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte: Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp.

5. Bruk tennstav: Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Lunta er kort og en flamme kan sette fyr på bakkebatteriet direkte. Bruk heller en tennstav, den får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri.

6. Bruk beskyttelsesbriller: For å redusere øyeskader bør du bruke beskyttelsesbriller. Det får du tak i der du kjøper fyrverkeri.

7. Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på: Inne i fyrverkeriet er det ofte en hurtiglunte som brenner svært raskt. Derfor kan fyrverkeri avfyres brått og uventet. Når du har tent lunta, bør du raskt snu ansiktet vekk og komme deg på trygg avstand.

8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk: Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som ulmer. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandler. Husk at barn gjerne bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri, så rydd opp etter deg.

9. Hold avstand fra oppskytingen: Fyrverkeri inneholder eksplosiver som kan gi alvorlige skader.

10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen: Med alkohol i blodet reagerer du saktere. Du får også dårligere vurderingsevne.

Kilde: Sikkerhverdag.no

