Skitrekkene: − God, men røff start

En grå, regnfull formiddag 29. desember ankommer Rogalands Avis skisenteret i Svandalen i Sauda. Skiheisene går, som de har gjort hele romjulen, men de fleste T-krokene er tomme denne formiddagen.

− Det regner her nede, men oppe i høyden snør det. Du skulle vært her i går. Da hadde vi 800 besøkende og full rulle, sier daglig leder Lars Reidar Fosstveit til RA.

− Vi er likevel veldig fornøyde med besøket denne romjulen. Totalt har vi hatt mellom 1600 og 1700 besøkende. Og vi har hatt åpent hver dag siden første juledag. Desember er erfaringsmessig en ganske varierende måned, med åpent og stengt om hverandre, så alt i alt må vi si oss fornøyde med besøket, fortsetter Fosstveit.

Lars Reidar Fosstveit er daglig leder i Sauda Skisenter, og han er fornøyd med sesongstarten. (Eilin Lindvoll)

− Vått og ekkelt føre i dag

Inne i varmestuen på Sauda Skisenter sitter 19-åringene Sebastian og Aurora og tar en pause etter noen runder i trekket.

Sebastian og Aurora lot seg ikke stoppe av regnværet, men synes det var utfordrende før i skibakken 29. desember. (Eilin Lindvoll)

− Det er første gang vi renner i trekket denne romjulen, og eneste mulighet vi får, siden vi reiser hjem fra hytta i morgen. Det var litt vått og ekkelt føre i dag, og vanskelig å styre. Så vi ble nok litt skuffet, men det er jo sånn det er i dag, sier de til RA.

Sviver som normalt i Sirdal

Merete Liland, serviceleder ved Sirdal Skisenter, som består av åtte skiheiser i Ålsheia og Tjørhomfjellet, forteller at de hadde kjempeforhold i trekkene både julaften og første juledag. Men så tok vinden seg opp mot slutten av 26. desember, samt hele 27. desember. Det førte til at både stolheisen og Ålsheia måtte holdes stengt, mens Hulderheimen gikk som vanlig.

− Vi har hatt en god, men litt røff start på sesongen, sier Liland til Rogalands Avis.

Uværet førte til at noen av skiheisene måtte stenge tidligere i romjulen, men nå går trekkene som normalt. (Merete Liland )

Nå har uværet roet seg, og 28. desember har Sirdal Skisenter hatt strålende forhold, melder servicelederen. Både Tjørhomfjellet og Ålsheia sviver som normalt.

− Forholdene er gode, og vi har fått et dryss med snø, men framover er det meldt litt regn, sier Liland.

Trekker til trekkene i julen

Sirdal Skisenter ser en liten økning i besøkende fra år til år, spesielt på julaften og førstedag. Denne trenden håper de fortsetter i årene framover. Det har fram til nå vært en relativt rolig romjul grunnet været, men det gir masse boltreplass til de som besøker dem, påpeker Liland.

Det er stadig vanligere at folk besøker skisentrene i julen og romjulen, noe de som driver sentrene selvfølgelig håper er en tradisjon som har kommet for å bli. (Merete Liland)

Besøkstallene fra Sirdal Skisenter viser at fra 24. til 27. desember hadde mellom 200 og 300 besøkende, mens 28. desember poppet besøkstallet opp til 1310.

− Nå håper vi på en knallbra sesong i tiden etter julen. Vi ser fram til kveldskjøringen som starter første uken i januar, og til at det er nok snø i Nyestøl, så vi får åpnet koblingen mellom anleggene, avslutter hun.

− Ufattelig dyrt

Søndag 4. desember startet Sauda Skisenter snøkanonene sine.

− Vi har laget mye kunstsnø, noe som har vært ufattelig dyrt. Skisenteret bruker mye strøm. Vi har gjennomført energikartlegging og gjort flere energisparende tiltak, som å installere varmepumper og LED-lys, og vi får strømstøtte fra staten. Men likevel koster det ekstremt mye å drifte skisenteret, sier Fosstveit.

− Kunstsnøen, sammen med den naturlige snøen, har imidlertid laget et godt grunnlag for resten av sesongen, sier han.

Sauda Skisenter ligger i Svandalen. (Eilin Lindvoll)

Har økt prisene

Sauda kommune har gitt skisenteret en underskuddsgaranti på 200.000 kroner, og så håper Fosstvet at de også får noen av de ti millionene kommunen skal dele ut på nyåret.

− Vi har måttet øke prisene for kundene noe, men mest på voksenkortet som har økt med 40 kroner. Sesongkortet har så å si uendret pris, og vi har også hatt bra salg av sesongkort så langt. For øvrig er vi et av de rimeligste trekkene sammenlignet med de andre som er i området, selv om vi har måttet øke prisene, sier Fosstveit.

