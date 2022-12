Dette er de beste romjulskuppene

Tradisjonen tro, så snart julaften og juledagene er over, tikker tilbudene inn. Romjulssalget preger reklamen i postkassen, plakatene i butikkene og e-postinnboksen.

Men er det faktisk gode tilbud på romjulssalget, eller er det «falske» tilbud som vi så knyttet til black week og friday tidligere i år?

− Vi ser at ni prosent av tilbudene hadde sin laveste pris 27. desember. Det vil si at de resterende 91 prosentene kunne du finne til en lavere eller lik pris fra 1. desember. Den gjennomsnittlige prisnedgangen på disse varene er 12 prosent når vi har sett på over tre millioner tilbud, sier norgessjef Christoffer Reina hos Prisjakt til Rogalands Avis.

Christoffer Reina, norgessjef i Prisjakt. (Bo Mathisen)

Her får du størst rabatt

Erik Andreassen-Perez, norgessjef hos Prisguiden, understreker at det er vanskelig å trekke fram godt rabatterte enkeltprodukter, men kan si følgende:

− Det er veldig mange TV-er, vinterjakker, ryggsekker, joggesko og kjøkkenutstyr på tilbud nå. Statistikken vår viser at det er størst rabatt på TV, bøker, vintersko, parfyme, hodetelefoner og ørepropper, ramser han opp overfor RA.

Erik Andreassen-Perez er norgessjef hos prissammenligningstjenesten Prisguiden.no (Prisguiden)

− Tall fra i går viser en markant økning i interesse rundt hodetelefoner, spillkonsoller, ovner og peiser, snøfresere og espressomaskiner, for å nevne noe, sier Reina hos Prisjakt når han ser på hva folk søker etter hos dem.

Ifølge Prisjakt er de produktkategoriene med størst rabatt per 27. desember (gjennomsnittlig prosentvis prisnedgang sammenlignet med en høyere pris 30 dager tidligere): Senger (50 prosent), sofaer (49 prosent), modellbygging (33 prosent), treningstights (32 prosent), massasjeapparater (32 prosent), dametruser (32 prosent), tennisracketer (31 prosent), alpinstaver (30 prosent), stiger (30 prosent) og skjorter (29 prosent).

[ Byttedagen 2022: – Skal bytte «ei kåba fra maen» ]

Irritasjonsmoment

Tidligere i desember tok RA en runde med Prisjakt og Prisguiden i forbindelse med romjulssalget. Det kan nemlig være ganske så irriterende å se at alle julegavene du handlet før jul er på halv pris like etter feiringen er over.

− Prisene er generelt alltid høyere under julehandelen, altså mellom 1. desember fram til julaften. I år har 44 prosent av alle produkter økt i pris fra black friday fram til den 6. desember. Betydelig færre, nærmere bestemt 15 prosent, har fått en lavere pris, kunne Reina i Prisjakt fortelle oss.

− Basert på vår statistikk fra i fjor, var det faktisk 4,7 prosent høyere rabatt på tilbudene i desember enn det var i november. Fjorårets romjulssalg hadde flest tilbud innenfor produktgruppene TV, ryggsekk, parfyme, vinterklær, vintersko, bøker, kjøkkenutstyr, hvitevarer, ørepropper, mobiltelefoner og diverse treningsutstyr, supplerte Andreassen-Perez i Prisguiden.

Nå reklameres det for romjulssalg, men er det mulig å gjøre et godt kjøp? (Eilin Lindvoll)

Men romjulssalg og januarsalg er ikke på samme nivå som black friday når det gjelder rabattsatser, selv om det er fortsatt veldig gode tilbud i disse periodene også, ifølge Reina.

− Erfaringsmessig er det gode tilbud å finne på modeller og produkter som ikke er de nyeste, men som har vært på markedet en stund. Disse produktene vil butikkene gjerne selge ut for å gjøre plass på lageret til nye modeller som kommer, er Reinas avsluttende romjulstips.

[ Slik utnytter du romjulssalget maksimalt ]

[ Romjulen 2022: Denne maten bør du kjøpe ]