Den store byttedagen: – Skal bytte «ei kåba fra maen»

Undersøkelsen er gjort av analysebyrået YouGov for UNICEF Norge. Fire av fem av de spurte svarer at de hvert år får gaver de ikke har bruk for, og nesten halvparten svarer at de ofte gir gaver de ikke vet om mottakeren har bruk for.

Tirsdag 27. desember er den første dagen denne romjulen hvor det går an å bytte julegaver.

Da klokken slår 10 og butikkdørene åpner, er mor og datter, Lois og Lena Lunde, på plass i Kirkegata i Stavanger sentrum.

– Dere er tidlig ute?

– Hun var så redd for at det skulle være vanskelig å få parkering, men det var det jo ikke, sier Lena og ser på moren.

Lena (t.v) og Lois (t.h) Lunde begynte julegavebyttingen på slaget klokken 10. (Mari Wigdel)

Første mål for dagen er klesbytte på Zara.

– Jeg skal bytte «ei kåba fra maen» som ble kjøpt litt vel fort, sier Lois og ler.

– Og så skal vi bytte et belte for faren hennes. Han fikk et som var altfor langt, fortsetter hun.

Lena skyter inn:

– Han gidder ikke å bytte det selv.

– Pleier dere å bytte hvert år?

– Nei, jeg bytter ikke ofte, men når jeg får noe som jeg tenker at jeg ikke kommer til å bruke, er det dumt å ha det liggende. Særlig hvis det er dyrt, sier Lois.

Lois Lunde synes det er synd å la gaver bare bli liggende, spesielt hvis de også er dyre. (Mari Wigdel)

Unger har mer spesifikke ønsker enn før

Bøker er populære julegaver og Norli i Nygata har ekstra bemanning på plass 3. juledag.

– I dag forventer vi nesten ikke omsetning, bare bytting. Vi har mange flere ansatte på jobb i dag, sier Tina Underhaug som har vært en del av Norli-mannskapet i 14 år.

Norli i Nygata øker bemanningen på den store byttedagen. (Mari Wigdel)

Hos Veslefrikk derimot er stemningen nesten som den pleier.

– Her er vi så makelige nå at vi nesten skulle trodd det var søndag, sier Eli Kahlbom, butikksjef i Veslefrikk.

Kahlbom er hun inne i sitt 20 år på Veslefrikk. De siste årene har hun merket seg en tendens:

– De siste årene har vært mer fredelige. Unger er så bevisste på ønskene sine. Foreldre og besteforeldre kommer til oss og viser bilder av hva de ønsker seg og sier «den skal vi ha». Da får ungene akkurat hva de ønsker seg.

Elin Kahlbom, butikksjef på Veslefrikk, opplever at færre kunder kommer for å bytte gaver i romjulen. Hun tror dette handler om at unger har mer spesifikke julegaveønsker enn før. (Mari Wigdel)

De fleste som kommer i romjulen er barn som har fått penger i julegave.

– Ungene har det travelt med å få kjøpt med en gang.

Dette er dine bytterettigheter

Thomas Iversen, juridisk rådgiver i Forbrukerrådet, forklarer hvilke rettigheter du har når det kommer til bytte og retur av julegaver:

− Bytting er ingen lovfestet rettighet når du handler over disk. For netthandel, derimot, gjelder 14 dagers angrefrist fra kjøperen mottok varen, noe som ofte kan være for kort tid med tanke på julegaver. Derfor er det veldig viktig at du ber om byttelapp når du handler gaver, på den måten vet mottakeren både hvor gaven er kjøpt og at den kan byttes, sier Iversen til RA.

− Hvis ikke du har byttelapp, men vet hvor gaven er kjøpt, kan du prøve å bytte likevel. Svært mange butikker har gode og romslige bytteordninger, særlig i romjulen, legger han til.

Dette bekrefter senterlederen på Kvadrat. Bytteordningene kan variere fra butikk til butikk, så det kan være lurt å be om byttelapp for å sikre seg at den som mottar gaven unngår kjedeligheter om de vil bytte gaver som ikke passet eller ikke falt i smak. Har du fått en gave uten byttelapp, kan det likevel være verdt å sjekke med butikken der gaven er kjøpt, ifølge Hjørnevik.

– Hva er forskjell på byttelapp og kvittering med tanke på hvilke rettigheter forbrukeren har?

− Så lenge retten til å bytte kommer fram, er det ingen forskjell på kvittering eller byttelapp. Det er likevel uvanlig å legge ved kvitteringen, siden det viser hva gaven kostet. I tillegg kan du har kjøpt flere ting i samme handel, men kun fått én kvittering. Du får imidlertid én byttelapp per vare, svarer Iversen hos Forbrukerrådet.

Et lite tips avslutningsvis dersom du har gitt en julegave til noen som du ikke er redd for å røpe kjøpesummen til, og fortsatt har kvitteringen for julegavekjøpet, er at kvitteringen kan gi rett til å få pengene igjen i stedet for en tilgodelapp.

