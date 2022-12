− Denne skinken har tre navn

Etter flere dager med helligdagsstengt, er det mange som skal en tur i matbutikken 27. desember. Og som du kanskje har sett så mange år tidligere, er gjerne prisene på pinnekjøtt, ribbe og annen typisk julemat betydelig redusert sammenlignet med før julefeiringen.

− Erfaringsmessig kommer en del julevarer på tilbud i romjulen og på nyåret, men det kommer helt an på hvor mye vi har igjen av julemat i butikk etter julehandelen. Hvor mye vi priser ned, er også avhengig av hvor stort volum vi har igjen. Etter jul er det bare en drøy måned til det kommer nyheter i butikkene, så da er vi samtidig interessert å få ryddet julen ut og få inn nye varer til kundene våre, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til Rogalands Avis.

Han legger til at de på generell basis setter ned prisen med 40 prosent på varer som er i ferd med å gå ut på dato. Dette har blitt et veldig populært tiltak for å redusere matsvinnet, og mange av Coop-kundene benytter seg av denne muligheten til å gjøre en smart handel.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge (Espen Solli)

Smart å sikre seg neste års julemiddag på tilbud?

Dette spørsmålet stiller du deg kanskje nå.

− Å sikre seg julevarer på tilbud er en smart løsning for å holde matbudsjettet nede, og det bidrar til at vi får mindre matsvinn, men om jeg ville tenkt et helt år fram i tid, er jeg usikker på. Ikke alle juleprodukter er like godt egnet for så lang tid i fryseren, og vi garanterer kun kvaliteten til holdbarhetsdatoen. Selv i fryseren vil matvarer med mye fett, som svineribbe, få endret smak og kunne bli litt harsk, svarer Kristiansen.

Hvis du likevel ønsker å fryse ned julemat, anbefaler han deg å pakke varen godt inn i lufttett emballasje, og ha den i en fryser med god temperatur, men Kristiansen er tydelig på at han ikke vil påberope seg å være «fryseekspert».

Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, er enig med Kristiansen i Coop. Hun anbefaler ikke å fryse ned julematen fra i år og spare til neste år. Kvaliteten på produktene vil forringes ved så lang nedfrysing.

[ Så mye koster det å lage julemiddag i år ]

− Kjøp på tilbud, lagre og nyt i vinter

Både Arvin og Kristiansen får støtte for sine antakelser og råd fra Ryfylkekokken Frode Selvaag. Kokken anbefaler deg ikke å fryse ned pinnekjøttet på tilbud i 2022 helt til julen 2023.

− Om du ikke skal ta vare på det til neste jul, er det imidlertid mange av disse råvarene som egner seg på bordet i månedene etter jul. Så, kjøp gjerne billig julemat, lagre litt, ta fram og nyt. De kan iallfall glede deg i vinterhalvåret 2023, sier Selvaag til RA.

Det kastes for mye mat, mener Ryfylkekokken Frode Selvaag. Han oppfordrer folk til å ta godt vare på restematen i julen og gjenskape restene i nye retter. (Eilin Lindvoll)

Skinke med tre navn

Ryfylkekokken kan røpe en aldri så liten hemmelighet overfor RA:

− Juleskinken kalles snart «påskeskinke», og deretter «sommerskinke». Det er nemlig akkurat samme skinke. Derfor er det smart å kjøpe juleskinke på tilbud etter jul og fryse den ned i originalemballasjen, for så å tilberede den i påsken eller om sommeren, sier Selvaag, og kommer med flere spennende tips:

Kjøpe rimelig ribbe og stek den i vinter, eller lag den med litt BBQ-saus, og dermed er sommerens grillmat reddet.

og stek den i vinter, eller lag den med litt BBQ-saus, og dermed er sommerens grillmat reddet. Pinnekjøttet , som er av lam, er jo glimrende i påskehøytiden også.

, som er av lam, er jo glimrende i påskehøytiden også. Julekaker kan lett knuses og brukes som bunn i iskaker, ostekaker og ikke minst som en flott «crumble» til topping av desserter. Disse kan det være lurt å oppbevare knust i fryseren, for da unngår du harskning.

[ Utfordrende jul for mange: – Det handler mye om mat ]

[ Sikre deg et romjulskupp ]