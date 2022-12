Åtte råd for fuglemating om vinteren

Lille julaften går Torild Nesvik og Oluf Hansen tur rundt Mosvatnet. I hendene har Oluf en pose med brødbiter til endene.

– Jeg vet ikke om de har så godt av det. Dette er jo ikke deres naturlige mat, men de må få litt, sier Torild og smiler.

Det er bedre å ta med seg maten hjem igjen eller gå et annet sted ved vannet. Fuglene har ikke godt av å bli «stappfodle» av brødmat. Mosvatnet ender (Dagsavisen)

Hun forteller at de sørger for at det ikke blir liggende igjen rester når de går.

– Du vet, det er mer rotter enn det er folk. De sier det. De kreler, sier hun.

Torild Nesvik og Olauf Hansen sørger for at det ikke blir liggende igjen rester når de går. (Mari Wigdel)

Da Torild og Oluf er tomme for brød, leter noen av endene i det frosne gresset etter smuler.

(Mari Wigdel)

[ − Bytt en annen dag enn denne ]

– Har godt av energien

Erik Thoring er daglig leder av Naturvernforbundet Rogaland. Han ønsker ikke å rette en pekefinger mot de som mater endene.

– At folk har omsorg for dyr, er positivt. Også for ungene – de får et forhold til fuglene.

Erik Thoring, leder i Naturvernforbundet Rogaland, mener fuglene har godt av ekstra energi fra brødmat. (Mari Wigdel)

Han mener fuglene har godt av å bli matet, men ber folk være obs på at den tiltenkte fuglematen ikke blir rottemat.

– Hvis du bare tømmer brødet ut, hjelper du å holde liv i en stor rottebestand.

Med en gang det blir tomt for folk, kommer rottene ut for å få tak i brødrestene.

– De sitter klare og venter. Vi har sett rotter på høylys dag.

Hvis fuglene virker mette, bør du ikke fortsette å mate dem.

– Problemet med andefuglmating er at det mangler regulering. Hvis du plutselig kommer på at nå vil jeg ta med barnebarna og mate endene, kan det ha vært en person eller en familie der bare en halv time før. Da er det bedre å ta med seg maten hjem igjen eller gå et annet sted ved vannet. Fuglene har ikke godt av å bli «stappfodle» av brødmat.

[ Slik kan du bruke julematrestene ]

Metoder for overlevelse

Stokkender drar som oftest til kysten når innsjøene fryser til. Endene som har blitt igjen ved tilfryste innsjøer som Mosvatnet, har valgt å få mat fra mennesker som en overlevelsesstrategi.

– Stokkendene har tamfuglgener og de som blir igjen har forstått at mennesker gir dem mat. De er urbaniserte, sosialiserte og har god toleranse for menneskelig kontakt i byen. Hvis de ikke blir matet, ville de ikke nødvendigvis gått til grunne, men de har valgt denne strategien.

To av endene som holder til ved Mosvatnet, går enda lenger.

På tross av at ender er mer sårbare på land enn på vann, går de over til plenen foran Mostun Natursenter, og legger seg under småfuglenes mat-dispenser for å fange frø.

– Der venter de dag ut og dag inn på frø som småfuglene mister fra matfatet. De har lært seg å strekke hals for å fange frøene. Det har de gjort i mange år.

To stokkender ligger og venter på frø fra småfuglenes matfat. (Mari Wigdel)

Åtte råd for fuglemating

1. Ikke bare tøm ut brødet du har med, men sørg for at fuglene spiser det opp.

2. Del brødet i håndterbare terninger.

3. Muggent brød er farlig for fugler. Hardt og tørt brød er greit.

4. Kast gjerne brødet ut i vannet slik at brødet blir vått og enklere å spise. Slik unngår du også at det blir rottemat.

5. Hvis fuglene virker mette, gå heller et annet sted hvor det er sultne fugler.

6. Grovt brød er best for enders tarmsystem. Loff kan gi dem diaré.

7. Ikke gi ris! Kornene kan svelle opp magen.

8. Salt brød er farlig fordi fuglene ikke har god tilgang på rennende vann om vinteren og kan dø av tørste.

[ Stavanger kommune: – Dette gjør du med ribbefettet, gavepapiret og juletreet ]

[ Politikerne godkjente blokker og flere parkeringsplasser ]