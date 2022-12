UiS-student tilbyr julehjelp: – Vi må dele det vi har

I en Finn-annonse tilbød Yadana Boi julehjelp til barnefamilier, spesielt aleneforeldre, med trang økonomi inn mot julen.

Boi er 20 år, og student ved Universitetet i Stavanger.

– Jeg tenkte på at jeg bruker unødvendig mye penger på julegaver til venner og familie. De blir jo glade for det, men dette er noen det betyr litt ekstra mye for. Med økte matpriser, bensin og strømkostnad så kan juletiden være vanskelig for de som allerede har lite å rutte med. Jeg syns ikke det er greit at det skal gå utover barna, så derfor hadde jeg lyst til å hjelpe, sier hun til RA.

Hun har fått såpass mange henvendelser, at hun har måtte avslutte julehjelpen nå.

– Det er ganske trist å se den skjulte fattigdommen i Norge så brutalt og direkte. Mange av de som skriver til meg er veldig åpne om ting de sliter med som gjør at de ikke kan innfri juleønskene til barna deres. Jeg tenker på mine julefeiringer da jeg var yngre, og selv om vi ikke akkurat var styrtrike, så fikk jeg hvert fall en eller to ting jeg ønsket meg. Barn skal ikke måtte tenke på økonomi og passe på å ønske seg ting som foreldrene har råd til, sier studenten.

Etter Boi la ut annonsen på Finn, kom hun i kontakt med Henriette Heimdal, som også ønsket å hjelpe til.

– Hun fikk samlet inn penger av venner og familie, slik at jeg kunne gå på senteret med ønskelistene klare og kjøpe inn gaver. Med de resterende pengene etter gavehandelen kjøpte jeg og Henriette 20 kinobilletter vi kunne gi ut. Jeg fikk også tilsendt en del hjemmestrikka luer og pannebånd av min gamle lærer, og min gamle arbeidsgiver ville gi meg gavekort jeg kunne dele ut. Så julehjelpen gikk i leker og klær til barn, kinobilletter og gavekort på inngang til aktivitetspark, sier Boi.

Her er Finn-annonsen til Yadana Boi (Skjermdump)

– Sterkt inntrykk

20-åringen forteller at hun aldri har gjort dette før.

– Det var i fjor jeg kom over alle annonsene på Finn der folk søkte hjelp til jul. Jeg fikk et veldig sterkt inntrykk av alle de sårbare annonsene, men jeg turte ikke legge ut noe. I år fikk jeg mer guts til å legge ut en annonse, forklarer hun.

– Hva som gjør at du til tross for at du er student, og ting generelt er veldig dyrt om dagen, fremdeles ønsker å gjøre denne innsatsen for å tilby andre hjelp?

– Det er sant at studenter ikke har det beste budsjettet, men hvis jeg vil leve mer komfortabelt så kan jeg alltids skaffe meg en deltidsjobb. Det er det ikke alle som kan. Jeg kan også få hjelp av mamma og pappa. Det er det heller ikke alle som kan. Min siste utvei er ikke å be om hjelp fra fremmede på Finn. Noen har utfordringer som gjør at de ikke kan jobbe slik de ønsker, og noen har kanskje ikke familie som de kan støtte seg på økonomisk. Da jeg bestemte meg for å studere, var jeg helt klar over hva jeg hadde i vente. Ordene «fattig» og «student» går hånd i hånd. Å være student med alle økonomiske utfordringer som kommer med det, var et valg jeg tok. Ingen av de som har sendt meg melding har valgt et liv med uføretrygd og sosialhjelp, sier Boi.

I annonsen var hun tydelig på at hun ønsket å hjelpe slik at barna får en fin jul.

– Så da ble det naturlig å velge alenemødre og alenefedre. Det ble litt tilfeldig hvem som fikk hjelp, fordi jeg kunne ikke drive og sammenligne hvem som har det mest ille. Men jeg prioriterte folk i området for å ikke måtte bruke penger på pakkesending.

Mye støtte

Boi forteller at hun har fått kjempefin respons etter hun la ut annonsen.

– Venninnene mine har støttet meg veldig, ved å bidra med pengesum og også støttende ord. Jeg har også fått fine meldinger på Finn av folk som ikke trenger hjelp, men som bare har kommet over annonsen. De vi hjelper blir også selvfølgelig veldig glade og takknemlige, forteller hun.

I tillegg har hun fått masse god ord fra gamle arbeidsgivere, lærere, og venners foreldre, forteller hun.

– Det har også vært mange som har ønsket å bidra med julehjelpen, så jeg kunne ikke gjort alt dette uten de heller. Jeg ønsker ikke å ta all æren alene, så jeg har listet opp alle som har hjulpet til på Finn-annonsen min.

– Er dette noe du kommer til å gjøre igjen?

– Jeg kan absolutt tenke meg å gjøre dette igjen. Jeg har ikke tapt noe på dette, bare vunnet masse. Jeg har bidratt til å minke de stressende tankene, bekymringene og problemene som oppstår rundt juletiden for et utvalg familier. Ingen gave kan gi meg den gleden, sier Boi.

Hun understreker at hun mener de som trenger hjelp i julen er modige som ber om hjelp.

– Det er det ikke alle som klarer, hvert fall ikke i Norge. Så utrolig mye respekt til dere som klarer å be om hjelp til barna deres.

Ellers oppfordrer Boi alle til å ta en kikk i boden eller skapet, og se om det er noe som ikke blir brukt.

– Vi må dele det vi har. Det er ikke riktig at jeg, som student på 20 år, har foreldre som spør meg om hjelp til å kjøpe pokemonkort og ullsokker til ungene deres, i et av verdens rikeste land, sier hun.

