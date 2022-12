− Bytt en annen dag enn denne

− Vi er godt rigget til bytterushet som forventes når julefeiringen er over. Vi har valgt å sette opp en egen byttedisk på utsiden av inngangen vår de to største byttedagene i romjulen. Her kan du bytte inn gaven før du går inn i varehuset, sier varehussjef Cecilie Torheim hos XXL Forus til Rogalands Avis.

− Historisk sett er formiddagen den 27. desember dagen flest kommer for å bytte julegaver, og vi kan gjennomføre opptil flere tusen byttehandler disse dagene, fortsetter Torheim.

Det er forskjell på kvittering og byttelapp, og forbrukerjurist sier at det kan hende du får bytte selv om du ikke har noen av delene. (Eilin Lindvoll)

Setter inn flere vektere

Sentersjef Anette Øfsti Worum på Amfi Madla forteller at de som senter ikke gjør spesielle tiltak utover å ha flere vektere til stede under den store byttedagen og i romjulen, både inne og ute i parkering.

− Min oppfordring til de som skal bytte noe, er å bruke hele åpningstiden, særlig kvelden hvor det er litt færre kunder enn på dagtid, sier Worum til RA.

− Vi har hatt bra med besøk før jul, og forventer også bra med besøk i romjulen og på den store byttedagen. Mange skal bytte gaver, i tillegg til at en del benytter dagene mellom jul og nyttår til å bruke gavekort de har fått i julegave, sier senterleder Renate Hjørnevik på Kvadrat til RA.

[ Utnytt romjulen til å gjøre et kupp ]

Du har mer enn én byttedag

XXL-sjefen minner de som skal bytte noe å ha med byttelapp, kvittering eller ordrenummer når de kommer.

− Generelt kan det imidlertid være lurt å bytte på en annen dag enn den store byttedagen 27. desember, eller styre unna de mest hektiske timene på formiddagen. Vi har romslige bytteordninger som gjør at kundene har god tid til å bytte ubrukte gaver, enten i romjula eller på nyåret, oppfordrer Torheim videre.

[ Se butikktyvenes utrolige triks ]

Dette er dine bytte-rettigheter

Thomas Iversen, juridisk rådgiver i Forbrukerrådet, forklarer hvilke rettigheter du har når det kommer til bytte og retur av julegaver:

− Bytting er ingen lovfestet rettighet når du handler over disk. For netthandel, derimot, gjelder 14 dagers angrefrist fra kjøperen mottok varen, noe som ofte kan være for kort tid med tanke på julegaver. Derfor er det veldig viktig at du ber om byttelapp når du handler gaver, på den måten vet mottakeren både hvor gaven er kjøpt og at den kan byttes, sier Iversen til RA.

− Hvis ikke du har byttelapp, men vet hvor gaven er kjøpt, kan du prøve å bytte likevel. Svært mange butikker har gode og romslige bytteordninger, særlig i romjulen, legger han til.

Dette bekrefter senterlederen på Kvadrat. Bytteordningene kan variere fra butikk til butikk, så det kan være lurt å be om byttelapp for å sikre seg at den som mottar gaven unngår kjedeligheter om de vil bytte gaver som ikke passet eller ikke falt i smak. Har du fått en gave uten byttelapp, kan det likevel være verdt å sjekke med butikken der gaven er kjøpt, ifølge Hjørnevik.

Hva er forskjell på byttelapp og kvittering med tanke på hvilke rettigheter forbrukeren har?

− Så lenge retten til å bytte kommer fram, er det ingen forskjell på kvittering eller byttelapp. Det er likevel uvanlig å legge ved kvitteringen, siden det viser hva gaven kostet. I tillegg kan du har kjøpt flere ting i samme handel, men kun fått én kvittering. Du får imidlertid én byttelapp per vare, svarer Iversen hos Forbrukerrådet.

Et lite tips avslutningsvis dersom du har gitt en julegave til noen som du ikke er redd for å røpe kjøpesummen til, og fortsatt har kvitteringen for julegavekjøpet, er at kvitteringen kan gi rett til å få pengene igjen i stedet for en tilgodelapp.

[ Frustrert: Tror 80 prosent av tyveriene blir henlagt ]

[ Ikke kast ribbefett og julepapir her! ]