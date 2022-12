Rester etter julemiddagen? Gjør dette!

Latteren og lukten av julemat sprer seg mellom veggene i matkollektivet St. 13 i Stavanger. Denne morgenen i desember arrangerer Tor Øyvind Skeiseid og Frode Selvaag − sistnevnte også kjent under navnet Ryfylkekokken − julefrokost for en gruppe fra kommunen.

Og som det ofte blir etter julefrokoster og -middager i norske hus og hytter, blir det også matrester igjen etter denne førjulsfrokosten.

− Jeg er veldig opptatt av å forebygge matsvinn. Det kastes altfor mye mat, faktisk så mye som hver femte handlepose går rett i søppelkassen. Jeg reiser rundt og underviser barnehagebarn om dette, for jeg tror at det er viktig med bevissthet og gode vaner for å forebygge matsvinn fra tidlig alder, sier Selvaag til Rogalands Avis.

Restemat bør legges i plastbokser eller tilbake i emballasjen og kjøles ned så snart de rundt bordet er mette. Ryfylkekokken Frode Selvaag lever som han lærer. (Eilin Lindvoll)

− Kjøl ned umiddelbart

Vi blir med Ryfylkekokken ut på kjøkkenet. Her legges påleggsrester i bokser, og glasskrukkene forsegles med plastfolie før alt settes rett inn på kjølen.

− Har du rester igjen etter måltidene i julen, er det viktig å kjøle dem ned så fort som mulig til kjøleskapstemperatur. Ofte er utetemperaturen perfekt til kjøling, men dekk til maten og pass på at ikke fugler og dyr får tak i den, råder han.

− Et annet tips etter at du har lagt lunken mat i plastboks, er å la den stå litt inne i kjøleskapet uten lokk først, så legger du på lokket når maten er nedkjølt. Da unngår du kondens i boksen, sier Selvaag videre.

Han anbefaler deg å kjøle ned maten i glass- eller stålbeholdere, og så oppbevare maten i plast. Hvis du kjøler ned maten i plast, tar det nemlig lenger tid, siden plasten isolerer varmen.

Gi restene en renessanse

Og hva gjør du så når du skal spise opp restene senere i julen? Du trenger slett ikke å spise det samme ribbe- eller pinnekjøttmåltidet på samme måte, dag etter dag.

− Det finnes mange måter å bruke restematen på. Kanskje det viktigste tipset, er å legge inn en dag eller to i romjulen som er forbeholdt restemat. Da kan du være kreativ og leke deg med alt det spennende julerestene byr på, sier Selvaag, og lister opp:

Vårruller med rester av ribbe er supergodt med litt frisk ingefær og lime.

er supergodt med litt frisk ingefær og lime. Pinnekjøtt kan du renske og blande med litt kålrotstappe , for så å legge inni potetlomper. Ha folie utenpå og varm på bålet eller grillen.

kan du renske og blande med litt , for så å legge inni potetlomper. Ha folie utenpå og varm på bålet eller grillen. Torskerester kan brukes i en deilig fiskegrateng, eller plukkfisk som du kan krydre opp med litt pepperrot og servere med knasende sprø potetchips.

kan brukes i en deilig fiskegrateng, eller plukkfisk som du kan krydre opp med litt pepperrot og servere med knasende sprø potetchips. Lutefisken kan varmes inn i litt sennepssaus og legges på en ristet brødskive.

kan varmes inn i litt og legges på en ristet brødskive. Poteter gir god base for en potetsalat, eller stekte poteter i langpanne i ovnen med rester av pinnekjøtt eller ribbe . Legg over litt lokal honning og krydre med frisk chili, så får du en ypperlig kveldssnack.

gir god base for en potetsalat, eller stekte poteter i langpanne i ovnen med rester av eller . Legg over litt lokal honning og krydre med frisk chili, så får du en ypperlig kveldssnack. Riskrem, derimot, bør nyttes fortest mulig, for riskrem kan ofte lett bli dårlig. Her er det viktig å lage akkurat nok og beregne riktig.

Du kan også finne inspirasjon til bruk av julematrestene ved å søke på nett. Matprat anbefaler, blant annet, ribbe-pizza og kalkun-nachos og tilslørte julekaker. Too good to go foreslår på sin side pinnekjøtt i vaffel og lutefisk-salat.

