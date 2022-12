Setter opp ekstrakonsert

Neste år fyller Sigvart Dagsland 60 år. De fire planlagte jubileumskonsertene i Stavangeren i mars ble utsolgt før noen fikk sukk for seg, og pågangen har vært så stor at Dagsland nå legger ut en ekstra jubileumskonsert i oktober – denne gang i Stavanger Konserthus.

– Det er utrolig kjekt at så mange har lyst til å bli med på feiringen, nesten litt overveldende. Det har vært såpass mange som ikke fikk billetter til konsertene i Stavangeren, at vi fant ut at vi kunne sette opp en ekstrakonsert i oktober, og da i selveste konserthuset. Og på samme måte som i Stavangeren har jeg invitert med noen hemmelige gjesteartister. Det er helt ok å bli 60, sier Dagsland i en pressemelding.

På alle jubileumskonsertene stiller Dagsland med fullt band og kor, og henter låter fra hele karrieren, fra debuten «Joker» i 1985 til fjorårets «Elefanten i rommet». Publikum vil også få høre helt ny musikk.

De fire festkonsertene med Sigvart Dagsland i Stavangeren finner sted 9.–12. mars 2023, mens festkonserten i Stavanger Konserthus er lagt til fredag 20. oktober 2023.

Billettene til Stavanger Konserthus er nå lagt ut for salg.