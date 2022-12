Skibussen går i romjulen

Trenger du en pause fra regn og svarte, asfalterte gater i byen? Eller kanskje vil du bevege kroppen og leke litt mellom julekakeslagene? Da kan du komme deg til «vinterland» uten å måtte sette deg bak rattet selv eller bli kjørt av noen andre.

Skibussen fra Stavanger til Sirdal går hele romjulen − fra og med 26. til og med 30. desember.

Vil du heller stå på ski i Sauda, kan du ta skibåten, men den går ikke romjulen 2022.

− Vi har ikke planer om avganger i romjulen, og det er rett og slett fordi vi er usikre på forholdene i alpinbakkene. Så vi avventer å sette opp avganger og tar en ny runde i januar, sier daglig leder Lars A. Rødne i Rødne Fjordcruise til Rogalands Avis.

På nyåret kan du igjen ta skibåten inn til Sauda, men den går ikke i romjulen 2022. (Per Fjellheim)

Både buss og skikort inkludert

Skibussen går altså fra Stavanger bussterminal hver morgen mellom 26. og 30. desember klokken 07.30, og stopper innom Ruten i Sandnes og Ålgård på vei opp til fjellet. I Sirdal stopper bussen ved skianleggene i Tjørhom, Ålsheia, Fidjeland og Ådneram. Så kan du renne i skitrekkene eller ta deg en langrennstur, før bussen returnerer til byen klokken 15.30 fra Ådneram (kjører innom samme steder som på vei opp, bare motsatt).

Er det vanskelige kjøreforhold i Sirdal, kan skibussen endre stoppested til hovedvei hvis det ikke går an å kjøre bussen opp til skihyttene.

Reisen tur/retur med skibussen koster 849 kroner med heiskort, eller 499 kroner uten heiskort. Alle billetter må forhåndskjøpes på nett, det er ikke mulig å kjøpe billetter om bord i bussen.

Kan kanselleres

Ved stengte veier og dårlig vær, kan det hende at skibuss-turen blir kansellert. Dersom bussen innstilles, vil alle som har forhåndsbestilt billett bli varslet på e-post og SMS senest én time før avgang og få hele billetten refundert.

Skibussen forbeholder seg også retten til å kansellere turer om det er for få bestillinger. Da vil de som har forhåndskjøpt billett varsles på samme måte som ved dårlig vær, og få billettene sine refundert.

Dersom du har kjøpt bussbillett og heiskort, men ønsker å avbestille, får du full refusjon av begge deler hvis avbestillingen skjer mer enn 24 timer før avreise. Dersom du avbestiller mindre enn 24 timer før avreise, derimot, får du 300 kroner refundert. Avbestilling gjør du ved å kontakte kundeservicen til skibussen.

Skibåten blir dyrere

På nettsiden til skibåten er det ikke oppdaterte prislister. I fjor kostet det 820 kroner for voksne, 750 kroner for studenter og barn mellom 7 og 15 år, og 550 kroner for barn under 7 år.

− Prisene kommer nok til å bli litt høyere i år, men vi har ikke satt årets prisliste ennå, sier Rødne.

Skibåten går vanligvis lørdager og søndager fra Strandkaien i Stavanger, dernest innom hurtigbåtkaien på Tau og Judaberg på Finnøy, før den fortsetter innover fjorden. Det er ikke sikkert båten går helt inn til Sauda, og i så fall stopper den på Ropeid, hvor det går buss videre inn. Båt, buss og heiskort er inkludert i en pakkepris, men om du heller vil gå på langrennsski, allerede har sesongkort eller digger å kose deg i solveggen, kan du velge bort heiskort i bestillingen.

