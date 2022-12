Har blitt ansatt som ny smartbysjef

Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider torsdag.

– Vi gleder oss til å se hvordan hun og avdelingen vil fornye og videreutvikle Stavangers posisjon som smartby, sier Herbjørn Tjeltveit, direktør for tjenesteområdet innbygger- og samfunnskontakt.

Inger Hanne Vikshåland har jobbet i smartby-avdelingen siden oppstarten i 2017, og har vært konstituert leder siden i sommer.

– Inger Hanne har vært med å utvikle smartbyen fra starten. Hun var med på det store EU-prosjektet Triangulum som banet vei for smartby-arbeidet til Stavanger, og var en av det første ansatte i smartby-avdelingen. Gjennom de siste årene har hun vært tett på mange smartby-prosjekter og evnet å formidle hva disse går ut på. I tillegg er hun en dyktig og energisk lagspiller som har vist at hun er god på å skape moment og resultat, sier Tjeltveit.

– Handler om mennesker

Kommunen skriver at begrepet «smartby» handler om å ta utgangspunkt i innbyggernes behov, og bruke digital teknologi og nye arbeidsmetoder for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og jobbe.

Kommunens smartby-avdeling jobber blant annet med sensorteknologi, innbyggerinvolvering, sosialt entreprenørskap, droner, visualisering av klimadata og uttesting av nye anskaffelsesmetoder.

Inger Hanne Vikshåland er ifølge kommunen opptatt av at smartby først og fremst handler om mennesker, ikke om teknologi.

– Vi jobber med å forstå problemene og behovene, og deretter teste ulike måter å lage løsninger på – gjerne sammen med næringslivet. Vi ønsker å utløse innovasjonskraften hos både innbyggere, næringsliv, frivilligheten og offentlig-private samarbeid. På den måten prøver vi å få på plass løsninger som gjør livet bedre for alle som bor og jobber i Stavanger-regionen, sier den nye smartbysjefen.