– Enda flere enn før gruer seg til jul

– 184 som har meldt seg som givere, kan ikke gi. Det betyr jo ikke at det ikke er behov, men det er disse familiene som har blitt meldt inn. Konseptet er at du ikke kan melde deg på selv, men må bli meldt på av NAV, barnevernet eller en av organisasjonene vi samarbeider med, sier Karianne Munch-Ellingsen, som har regi på «Gi en jul» for fjerde året på rad.

(Privat prinscreen)

Årsaken er at giverne skal være trygge på at hjelpen går dit den skal.

Munch-Ellingsen har bemerker seg en endring.

– Enda flere familier tar direkte kontakt med meg. Da må jeg si at det er NAV eller barnevernet som kan melde dem på, og at de eventuelt må ta kontakt med kontaktpersonen sin. Jeg vet at giverne setter pris på at man vet at hjelpen går der den skal.

Onsdag skal alle 480 giverne leverer esker med julemat og julegaver i et bygg på Universitetet i Stavanger. Etterpå vil barnevernet og NAV kjøre ut gavene til familiene.

– Det blir en kaotisk dag med mye logistikk og mange esker. Når jeg sitter og jobber er det vanskelig å se for meg hva jeg egentlig holder på med, men når eskene leveres og hallen fylles, forstår jeg hvor mange familier vi snakker om.

Hun legger til:

– Det er da jeg virkelig skjønner at jeg vil fortsette en jul til.

Karianne Munch-Ellingsen har regi på «Gi en jul» for fjerde året på rad.

– Aldri før denne mengden

Også Kirkens Bymisjon har fått flere henvendelser enn tidligere. Karen Wolden, kommunikasjons- og markedsansvarlig, merker at det er flere henvendelser enn før.

– Enda flere enn før som ringer inn gruer seg mer enn noen gang fordi det er trangt økonomisk. Målgruppen vår denne julen er større enn tidligere år. Det er besteforeldre som ringer inn fordi de gruer seg fordi de ikke får kjøpt gaver til barnebarna hvis de skal ha råd til middagen. Aleneforeldre som skal ha jul alene som nå spiser mindre varme måltider fram til jul for å ha råd til selve julematen, sier Karen Wolden.

Hun legger til:

– Det er vondt å sitte og ta de henvendelsene som vi ikke har merket så mye til før. Vi har alltid fått noen, men ikke i de mengdene vi får nå. Vi prøver å bistå med det vi kan.

Våre målgrupper gruer seg ikke bare til jul, de har en vanskelig livssituasjon hele året. Julen er en tid mange blir påminnet sin egen situasjon. Mens folk snakker om at de skal hjem til familien, er det noen som har brutte familierelasjoner, sier Karen Wolden i Kirkens Bymisjon.

NAV: – Vi blander roller

Fra neste år vil avslutte tradisjonen med at ansatte på frivillig basis deler ut julepakker fra hjelpeorganisasjoner til familier. Geir Erik Ellefsen, kommunalsjef for velferd og sosiale tjenester i Stavanger, forteller at det er uheldig at NAV blander roller.

– Å bistå frivillige med utdeling av gaver og gavekort er ikke en del av NAV sine oppgaver. Det er en tjeneste noen ansatte har gjort på fritiden, men i forståelse med arbeidsgiver. Når vi deler ut gaver fra Gi en jul, Røde Kors eller andre, kan dette oppfattes som en sammenblanding av roller. Derfor ønsker vi ikke at NAV skal ha den rollen framover, sier Ellefsen.

Årsaken er at de ansatte skal bruke arbeidstiden på oppgavene de har ansvar for.

– NAVs primæroppgave er å sørge for at de som har behov, får støtte gjennom de ordninger vi har ansvar for. De ansatte har mer enn nok å gjøre og jobber allerede mye for å få gjort det de skal, og betale ut det de skal.

Samtidig jobber Nav på spreng for å utbetale «julegaven» fra staten til Stavangers mottakere av sosialstønad.

Mandag forrige uke ble det kjent at regjeringen, sammen med SV, vil gi en ekstra støtte på 1.000 kroner til borgere som mottar sosialstønad. For hvert barn er blir det gitt ytterligere 1.000 kroner. Forslaget blir formelt vedtatt onsdag 21. desember.

– Vi gjør det vi kan for å få betalt ut det stortinget har bevilget ekstra til alle sosialhjelpsmottakere før jul. Det er ikke den enkleste tiden og legge inn ekstra gir når det skjer mye annet. Arbeidet startet i helgen og fortsetter gjennom uken, med bruk av overtid. Uten denne ekstra innsatsen fra våre Nav-ansatte ville ikke dette vært mulig å få til før jul. Jeg er imponert over viljen og innsatsen deres, sier Ellefsen.

Bare en brøkdel

Kampanjen «En helt vanlig jul» kjører Kirkens Bymisjon i Stavanger for første gang i år. Den går ut på at konkrete julegaveønsker kan bli oppfylt. Da de åpnet for at folk kunne søke på å få sine ønsker oppfylt, satte de en fire dagers søknadsfrist.

Wenche Hodnefjell (t.v) er markedskoordinator i Kirkens Bymisjon og Ingrid Kristina Hæss (t.h) er prosjektkoordinator for inkluderingsarbeid. De er i gang med å kvalitetssikre og sortere gavene.

– Hadde ikke fristen vært så kort ville det nok kommet mange flere ønsker. Vi ser nok bare en brøkdel av dem som trenger bistand. Bare på de dagene fikk vi inn 700 ønsker. Alle er av dem nå oppfylt takket være en enorm giverglede, sier Karen Wolden i Kirkens Bymisjon.

– Gi en jul har fått nær 200 henvendelser «for mye». Hvordan kan folk bidra gjennom dere?

– Vi er godt dekket av frivilligheten vi allerede har opp til jul. Det som bidrar mest i år er midler for at vi skal kunne gjøre mer enn vi gjør i dag. Vi trenger mer kapasitet, mer mat inn til måltidsfellesskapene og lengre åpningstider. De som sliter i julen, har en vanskelig livssituasjon resten av året også, sier hun.

