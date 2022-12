Tiltaltes siste ord i Tengs-rettssaken: – Jeg har aldri drept noen

– Jeg er ikke stolt av det jeg har gjort. Jeg skammer meg over mye av det jeg har gjort. Men jeg har ikke drept noen. Takk, sa den tiltalte 52-åringen i retten da han fikk komme med en siste kommentar før saken tas opp til doms.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld, noe han også gjorde på rettens siste dag onsdag. Forsvarerne ba om at han frifinnes.

Underveis i rettssaken har tiltaltes tidligere dommer for vold, blotting og innbrudd vært et tema i saken.

Tiltalte har til i denne omgang sittet 486 dager i varetekt etter at han ble pågrepet 1. september i fjor for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

– Da har jeg sittet 486 dager i et mareritt, for noe jeg ikke har gjort. Jeg vet selv hvem jeg er og hva jeg har gjort. Jeg har fått lide for det og skapt lidelse for andre, og skremt andre, sa han.

– Jeg har blitt satt i bås og blitt mobbet i alle år, og har levd et ensomt liv på grunn av det. Mye av det er min egen feil, og jeg beklager sterkt for det jeg har påført andre.

Han rettet samtidig en pekefinger mot politi og påtalemyndighet.

– Det eneste aktoratet og politiet er opptatt av er å bruke det jeg har gjort mot meg for å rakke ned på meg, sa han.

– Har du gjort noe galt skal det brukes mot deg resten av livet, sa tiltalte.

[ Tror boligprisene vil falle, bortsett fra her ]

Elden om tiltalte i Tengs-saken: – Justiskatastrofe av dimensjoner hvis han er uskyldig

Bistandsadvokat John Christian Elden mener dommerne i Tengs-saken har en vanskelig oppgave foran seg. – De har fått gode argumenter fra begge sider.

– Hvis han er skyldig må han selv ta ansvaret for sin egen belastning nå og foreldrenes belastning gjennom 27 år. Hvis han ikke er det er det en justiskatastrofe av dimensjoner, og han er hengt ut for all fremtid fordi han både er navngitt og har fått beskrivelser av sin fortid, sier John Christian Elden til NTB.

Han er sammen med Erik Lea bistandsadvokat til foreldrene til Birgitte Tengs.

Elden mener de to fagdommerne og tre meddommerne har en vanskelig oppgave foran seg når de nå skal avgjøre om bevisene påtalemyndigheten har lagt fram holder til å dømme den 52 år gamle mannen til er tiltalt for drapet på Tengs.

– De har fått gode argumenter fra begge sider. Her har jeg og Lea kunnet lene oss mer bakover enn å ha en direkte partsrolle fordi vi har klienter som ikke har en oppfatning av hva som har skjedd – de vil bare vite hva som har skjedd, sier Elden.

[ Slik blir strømprisen julaften: Hva koster det egentlig å steke ribben i ovnen? ]