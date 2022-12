Opp til retten å avgjøre DNA-beviset i Tengs-saken

– Jeg skammer meg over mye av det jeg har gjort. Men jeg har ikke drept noen, sa den tiltalte 52-åringen til retten da han fikk komme med en siste kommentar før saken tas opp til doms.

Dom i saken er ventet 24. februar. Da vil det ha gått nesten 28 år siden 17 år gamle Birgitte Tengs natt til 6. mai 1995 brutalt ble misbrukt og drept, bare noen få hundre meter fra hjemmet sitt noen kilometer utenfor Kopervik på Karmøy.

Prestisje

Med forankring i bare ett eneste bevis er påtalemyndigheten overbevist om at de endelig har funnet Birgitte Tengs drapsmann. Tirsdag ba aktoratet de fem dommerne i Haugaland og Sunnhordland tingrett om å dømme den tiltalte til 17 års fengsel.

I sin sluttprosedyre onsdag advarte forsvarerne mot justismord.

– Dere må ikke tro denne saken ikke har sto prestisje for politi- og påtalemyndighet. Hver og en av dere dommere har et stort ansvar for ikke å dømme en uskyldig mann til fengsel i 16 eller 17 år, sa Kristensen til de fem dommerne som skal avgjøre saken, sa advokat Stian Kristensen.

Gjennom mer enn fire timer hevdet de at påtalemyndigheten i mangel av andre bevis har falt for fristelsen med å bare bekrefte sin egen teori om at det må ha vært 52-åringen som drevet av sine seksuelle drift, drepte Birgitte Tengs.

Viste til fetteren

Flere ganger under prosedyren viste forsvarerne også til den gale domfellelsen av fetteren til Birgitte i 1997. Uriktige politimetoder den gang utløste en falsk tilståelse, noe som igjen førte til frifinnelse i lagmannsretten. Siden har saken stått uten noen gjerningsmann fram til det i 2019 ble oppdaget en mannlig kjønnsmarkør i et gammelt ekstrakt fra strømpebuksen Birgitte Tengs hadde hatt på seg da hun ble drept.

DNA-et hadde også med en unik mutasjon som bare den tiltalte er funnet som bærer av.

Det sammenfallende Y-krommet, utgjorde sammen med manglende alibi og en rekke dommer for vold- og sedelighetsforbrytelser fra tiden forut for drapet, mannen til en klar mistenkt.

– Utskudd

Tidligere er 52-åringen dømt for blotting, innbrudd hos flere kvinner og for et overfall på sin egen psykolog.

– Det er kun én grunn til at påtalemyndigheten bruker mye tid på det: Det er å gjøre ham til et utskudd. Å si at han ikke er en som oss, og å senke terskelen for å finne ham skyldig, sa Kristensen.

– Hvis modus skal være det eneste som retten skal sitte igjen med, må varsellampene virkelig lyse, sa Kristensen og minnet retten på hva det hadde ført til for Viggo Kristiansen i Baneheia-saken.

Aktoratet svarte

Aktoratet i saken, ført av statsadvokat Nina Grande og konstituert statsadvokat Thale Thomseth, parerte påstandene fra forsvarerne kom med i prosedyren om at påtalemyndigheten bare har drevet hypotesebekreftelse.

– Jeg vil hevde at politiet også har etterforsket for å utelukke den tiltalte fra å være den. Én mulighet er nok for å utelukke ham. Men det har vi altså ikke funnet, svarte Grande.

Hun avviser at det avgjørende DNA-beviset fra den tiltalte står alene, men sa at funnet henger sammen med en rekke bevis i saken.

– Dette er en sak med faktisk ganske mye bevis. Vi må sette beviset inn i kontekst og det er hva vi har gjort, sa hun videre.

Ingen avklaring for foreldrene

Bistandsadvokat John Christian Elden har sammen Erik Lea representert de to foreldrene. Begge de to har fulgt det meste av rettssaken. På vegne av foreldrene la Elden ned påstand om erstatning på 600.000 kroner. Men etter forsvarerens prosedyre onsdag, beskriver Elden dommernes oppgave som vanskelig.

– De har fått gode argumenter fra begge sider, sier Elden til NTB.

Han betegner foreldrenes situasjon som lik de 27 foregående julefeiringene siden datteren, deres eneste barn, ble drept.

– Foreldrene tenker at de ikke har fått noe mer avklaring enn de hadde etter at de var første gang i retten i 1997: De har ikke fått flere opplysninger om hva som skjedde med datteren deres. Det er ikke noe mer som indikerer hvorfor dette skjedde som gjør at de kan få fred og ro fremover, sier advokaten.

