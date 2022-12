Så mye krever foreldrene til Birgitte Tengs hvis tiltalte blir dømt

– Forutsetningen for erstatningskravet er at dere har funnet tiltalte skyldig, sa bistandsadvokat John Christian Elden under sin sluttprosedyre i Tengs-saken.

Der la han ned påstand om at Karin og Torger Tengs får 600.000 kroner hver i erstatning etter drapet på deres datter Birgitte Tengs i mai 1995.

– Det er høyt som oppreisningsbeløp i en drapssak. På den annen side er det 20.000 kroner i året hvor de har stått uten svaret i den saken dere inviteres til å gi i denne saken, sa Elden til de to fagdommerne og de tre meddommerne.

Vil ikke ha tilsvarende situasjon som med fetteren

Fetteren til Birgitte Tengs ble i lagmannsretten frikjent for drapet på sin kusine, men han ble i den sivile saken dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning. I erstatningssaker er beviskravet lavere enn i straffesaker. Først i november i år ble fetteren endelig frikjent i erstatningssaken.

Elden sa i sin prosedyre i Haugaland og Sunnhordland tingrett tirsdag at foreldrene ikke har vurdert bevisene mot mannen som nå er tiltalt for drapet på datteren deres, og at det er opp til retten å ta stilling til hvorvidt han er skyldig.

Han sa også at de ikke ønsker en ny tilsvarende situasjon som den fetteren ble satt i.

Leste opp dikt Birgitte skrev

– Påfuglen. Det er et dikt som Birgitte skrev i februar 1991. Hun hadde ennå ikke rukket å fylle 13 år på dette tidspunktet, men det sier noe om henne som menneske, startet Elden sin prosedyre.

Bak ham i rettssalen satt Karin Tengs og gråt.

Elden fortalte at bildet henger på veggen hjemme hos foreldrene, før han leste det opp for retten.

Samtidig mener foreldrene at de gjennom bevisførselen i saken ikke har fått noe klart svar på hva som skjedde med Birgitte, eller hvorfor det skjedde, når de nå går sin 28. jul i møte uten datteren.

– Det forsterker og forlenger sorgen, sa Elden.

