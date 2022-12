Påtalemyndigheten ber om 17 års fengsel for Tengs-tiltalt

Påstanden ble varslet i Haugaland og Sunnhordland tingrett tirsdag. Der har rettssaken pågått siden begynnelsen av november.

I retten har påtalemyndigheten lagt fram det ene DNA-beviset fra den tiltalte som ble funnet på strømpebuksa til den drepte jenta. Møysommelig har aktoratet bygget en sak rundt som de mener underbygger påstanden om at det må ha vært den tiltalte 52-åringen som drepte 17-åringen natt til 6. mai for 27 år siden.

DNA-beviset kunne ikke blitt påvist på tiden for drapet. Det var først etter at ekstraktet med den sikrede prøven fra strømpebuksa ble tatt ut av fryseren i 2017 og analysert på nytt, at metodene for DNA-analyse var blitt så gode at det ble gjort overbevisende funn av 52-åringens muterte Y-kromosom. Beviset er blitt gjort gjenstand for grundige redegjørelser under rettssaken.

Mannen på tiltalebenken ble pågrepet i fjor. Han nekter straffskyld og sier han ikke har noe med drapet å gjøre. Hans forsvarere mener det er en rekke andre muligheter for at klientens DNA kan ha blitt påvist i den nedfryste prøven.

Under rettssaken har aktoratet anført at mannen ikke har noe alibi for tidspunktet drapet skjedde, og at han har en historie med voldelige episoder med forbindelse til hans seksuelle preferanser.