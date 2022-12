Færre restriksjoner mot fugleinfluensa på Sola

Mattilsynet opphever lørdag 17. desember den tikilometer store overvåkingssonen rundt anlegget som fikk påvist fugleinfluensa på Kolnes i Sola kommune.

Det betyr at de fleste restriksjonene for å hindre smitte av fugleinfluensa er fjernet, men likevel må alle fugler fortsatt holdes innendørs. Det er også forbud mot fuglejakt og forbudt å arrangere fugleutstillinger, heter det i en pressemelding fra tilsynet.

Opphevelsen av overvåkingssonen på Kolnes innebærer at alle restriksjoner knyttet til anlegget på Sola, som fikk påvist fugleinfluensa i november, er opphevet. Restriksjonene som fortsatt gjelder i store deler av Rogaland, er knyttet til risiko for smitte fra villfugler.

− En milepæl

Det har vært en krevende høst for fjærfenæringen i Rogaland. På kort tid var det et utbrudd av Newcastlesyke og to utbrudd av fugleinfluensa i kommersielle fjærfehold. Mattilsynet innførte derfor en rekke restriksjoner for å hindre at flere dyrehold med fugler ble smittet.

Sammen med næringen har tilsynet klart å forhindre at fugleinfluensaen har spredt seg.

− Det er en milepæl at vi sammen har klart å unngå spredning til flere dyrehold med fugl. Fugleinfluensa er en de mest alvorlige, smittsomme virussykdommene hos tamme og ville fugler, sier Inge Erlend Næsset, direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet.

− Jeg vil gi skryt til alle som har fugler i dette området, både bøndene, næringen, de som har høner i hagen og de privatpraktiserende veterinærene for den innsatsen de har lagt ned, legger han til.

Fortsatt viktig smittevern

For å unngå at nye dyrehold med fugler, både på hobbybasis eller kommersielle, blir smittet med denne alvorlige sykdommen, er det avgjørende at alle som har fugler har gode smitteverntiltak.

− Pass på at fuglene dine ikke har direkte eller indirekte kontakt med ville fugler, for eksempel via avføring fra disse, sier Næsset.

