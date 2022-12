Sola kommune selger aksjer - styrker kommunekassen med 515 millioner

Det sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) i en pressemelding etter at Sola kommune solgte hundre prosent av aksjene i Sola Bredbånd AS.

Salget gir 515 millioner kroner i kommunekassen. Salget fikk flertall i kommunestyret 15. desember.

De neste årene står kommunen foran milliardinvesteringer. Ny Jåsund skole, nye Røyneberg og Myklebust barnehager og Sola svømmehall med varmtvannsbasseng vil kreve store ressurser. Salget av Sola Bredbånd bidrar altså til å redusere kommunens gjeld og frigjøre midler til kommunens primæroppgaver, som kommer alle innbyggerne til gode, ifølge kommunen.

Nå selger kommunen 100 prosent av aksjene til Infranode, et nordisk selskap som investerer i infrastruktur, med langsiktig investeringshorisont. Prisen på aksjene i selskapet er 515 millioner kroner. Infranode har fra før av erfaring fra flere investeringer i partnerskap med norske kommuner innen fjernvarme, fiber og sosial infrastruktur.

– Sola Bredbånd har sikret solabuer bredbåndsdekning siden internetts barndom, men nå er tiden inne for å gi stafettpinnen videre. Det hviler et stort ansvar på oss med å forvalte disse midlene klokt, nøkternt og forsvarlig på vegne av innbyggerne. Med Infranode på eiersiden er vi sikre på at solabuer får en dobbel oppside: et raskt fibernett, og bedre offentlige tjenester, sier ordfører Slethei i Sola kommune

I snart 20 år har Sola kommune eid selskapet Sola Bredbånd AS, og gjennom dette bygget ut bredbåndstjenester til innbyggere, lokalt næringsliv og offentlige etater i kommunen. Nettverket har vokst i takt med næringslivet og innbyggertallet, og med 8000 private og 650 bedriftskunder har selskapet blitt den største leverandøren i området.

Ingen forandring for kundene

20 år framover vil Lyse være hovedoperatør på nettverket, og denne avtalen tilrettelegger for stabile inntektskilder og videre utbygging. Salget vil ikke ha noen praktisk eller økonomisk betydning for kundene, som forblir under kontrakt med eksisterende fiberoperatør.

– Fibernett har blitt en uunnværlig del av infrastrukturen, og vi ser store muligheter for videre utbygging i Norge. Vi er imponert over den ledende rollen som Sola Bredbånd har tatt lokalt, og ser fram til å bli kjent med solabuene, gi dem et markedsledende fibernettverk og fortsette det gode samarbeidet med Sola kommune og Lyse, sier Erik Botnevik, leder for Infranode Norge.

Sola Bredbånd

Sola Bredbånd AS har vært 100 prosent eid av Sola kommune siden oppstart i 2003.

I denne transaksjonen har Sola Bredbånd blitt priset til om lag 500 millioner kroner, basert på en brutto selskapsverdi på 100 prosent basis.

Infranode kjøper 100 prosent av aksjene fra Sola kommune.

Infranode er en infrastrukturinvestor med et spesielt fokus på de nordiske landene. Infranode investerer i energi, energidistribusjon, fornybar energi, digital infrastruktur, transport og sosial infrastruktur. Infranode har kontorer i Stockholm, Helsinki, København og Oslo.

