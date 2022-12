Aker BP investerer 200 mrd. på norsk sokkel: Historisk stor avtale for Aker Solutions

Aker BP og deres partnere leverte fredag ti planer for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet (OED). Selskapet skal investere 200 milliarder kroner.

Med totale investeringer på i overkant av 200 milliarder 2022-kroner utgjør olje- og gassprosjektene en av Europas største private industrisatsinger, ifølge selskapet.

– Omfanget av utbyggingsplanene som vi overleverer til olje- og energiministeren, er en manifestasjon av vår ambisjon om å skape fremtidens olje- og gasselskap med lave kostnader, lave utslipp, lønnsom vekst og attraktiv avkastning, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

Prosjektene vil ifølge selskapet bidra både til levetidsforlengelse for eksisterende produksjon og muliggjøre framtidige vekstmuligheter.

Prosjektene er også ventet å gi betydelig aktivitet i leverandørindustrien. Både Aker Solutions og Subsea 7 melder fredag om milliardkontrakter knyttet til prosjektene.

Aker BP forventer å øke olje produksjonen fra drøyt 400.000 fat per dag til om lag 525.000 fat i 2028.

Selskapet forventer å betale over 80 milliarder kroner i skatt for 2022. De nye utbyggingsprosjektene vil, med en oljepris på 65 dollar fatet, generere netto skattebetalinger på totalt 160 milliarder, mener selskapet.

Aker BP opplyser at de er den største skattyteren i Norge som ikke er statseid.

Aker Solutions betyr dette nær 50 milliarder kroner i nye ordrer. Lokasjonsleder i Stavanger, Kjetil Vågen, forteller hva avtalene betyr for Stavanger-kontoret og de 1650 Aker Solutions-ansatte:

Aker Solutions lokasjonsleder i Stavanger, Kjetil Vågen. (Jan Inge Haga)

– Vi i Aker Solutions i Stavanger har lenge hatt et langt og godt samarbeid med Aker BP som vi deler felles bygg med i Jåttåvågen. De to nye prosjektene som signeres i dag vil inngå i en eksisterende rammeavtale mellom selskapene som nå er utvidet med to nye år. Vi er glade for å fortsette samarbeidet i de nye prosjektene som vil gi arbeid til både ingeniører og andre prosjektarbeidere i vår Modifikasjonsallianse og for verftene i Egersund og Sandnessjøen og installasjonsenheten som jobber offshore, sier han i en pressemelding fredag morgen.

– Samlet er disse kontraktene den største verdien av kontraktstildelinger i ett enkelt kvartal i Aker Solutions historie, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions i børsmeldingen.

Kontraktene er for Aker Solutions ventet å skape rundt 50.000 årsverk, inkludert ringvirkninger for underleverandører og andre.

Aker Solutions opplyser at de vil samarbeide med partnerne Aker BP, Subsea 7, Siemens Energy and ABB Norway.