Snart leverer Johan Sverdrup en tredel av oljen fra Norge

Det melder Equinor torsdag ettermiddag.

– Nå er hele Johan Sverdrup-feltet i produksjon. Dette er en gledens dag for oss og for partnerne våre: Aker BP, Petoro og TotalEnergies, men også for Norge og Europa, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Det meste av oljen vil gå til Europa.

Fase 2 av gigantfeltet består av en ny plattform, fem nye havbunnssystemer, 28 nye brønner, en ny modul til eksisterende stigerørsplattform samt tilrettelegging av kraft fra land til Utsirahøyden.

Når alt er oppe og går og leverer maksimalt, kalles produksjonsnivået platå.

På platå vil Johan Sverdrup produsere 720.000 fat olje hver eneste dag. Målet er å øke dette til 755.000 fat per dag. Da vil Johan Sverdrup alene dekke 6-7 prosent av det daglige oljebehovet i Europa.

(©NTB)