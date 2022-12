Så mye dyrere kan lånet ditt bli i 2023

Det ble nok en renteøkning fra sentralbanken før jul, og denne gangen økte de med 0,25 prosentpoeng. Det vil si at styringsrenten vår per nå er 2,75 prosent.

Beslutningen var enstemmig i Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet, ifølge pressemeldingen.

Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i første kvartal neste år.

– Prognosene for norsk økonomi er mer usikre enn normalt, men går det som vi nå tror, vil styringsrenten ligge rundt tre prosent neste år, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Usikkert om rentetoppen er nådd

Renteøkningen 15. desember var i tråd med signalene fra sentralbanken i november, ifølge sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Det som det var knyttet mer spenning til, var imidlertid den pengepolitiske rapporten som ble lagt fra sammen med rentebeslutningen. Der framgår nemlig Norges Banks rentebane og vurdering av de økonomiske utsiktene, herunder inflasjon og lønnsvekst.

Som sagt, signaliserer sentralbanken at styringsrenten skal videre opp til tre prosent i 2023. I den pengepolitiske rapporten som ble lagt fram sammen med rentebeslutningen i desember, står det at:

«Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Dersom presset i økonomien vedvarer, og det blir utsikter til at inflasjonen holder seg høy lenger enn vi nå anslår, kan det bli behov for en høyere rente enn det vi nå ser for oss. Dersom inflasjonen avtar raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått».

− Styringsrenten har gått opp fra 0,25 til 2,75 prosent i år, og vi nærmer oss rentetoppen. Det har vært store bevegelser i markedene i høst − de har variert i takt med høy eller lavere inflasjons- og rentefrykt, sier Knudsen til RA.

− Store deler av høsten har markedet priset inn høyere rente enn Norges Banks rentebane. Norske renter har imidlertid avtatt såpass mye den siste tiden at markedet nå priser inn at rentetoppen blir 2,75 prosent, fortsetter han.

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, kommenterer på Norges Banks rentebeslutning i desember 2022. (Jan Inge Haga/Sparebank 1 SR-Bank)

Sjeføkonomen tror, derimot, at rentetoppen ender på tre prosent i januar. Det er en del faktorer som trekker ned rentebanen, herunder vekst og renter internasjonalt. På den annen side har inflasjonen her hjemme vært høyere enn Norges Bank anslo, påpeker han.

Seks ukers varslingsfrist

Som regel pleier ikke bankene å være sene om å øke boliglånsrentene sine etter at Norges Bank har gjort det samme. Dette betyr dyrere boliglån for de som har det. Banken må varsle renteøkningen seks uker før den trer i kraft.

Her har RA satt opp en tabell som viser eksempler på hvor mye dyrere boliglånet ditt kan bli om renten økes fra 3,50 til 3,75 prosent, altså opp 0,25 prosentpoeng, dersom nedbetalingstiden på lånet er 20 år. Vi har brukt Dinsides renteendringskalkulator til utregningene.

Boliglån Kostnadsøkning før skatt år/måned Kostnadsøkning etter skatt år/måned 2.000.000 kroner 3202 kroner / 267 kroner 2102 kroner / 175 kroner 4.000.000 kroner 6404 kroner / 534 kroner 4204 kroner / 350 kroner 6.000.000 kroner 9606 kroner / 800 kroner 6306 kroner / 526 kroner

Merk deg at renter og gebyr på boliglån varierer mellom bankene, så for å få en korrekt utregning av endringen for ditt konkrete lån, bør du kontakte banken din.

