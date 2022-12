Disse ungdommene utgjør nytt fylkesråd

Han overtar rollen etter Solveig Vik fra Haugesund. Sumeja Ohran (16) fra Sandnes representerer Nord-Jæren og er ny ungdommens fylkesvaraordfører. Hun overtar nestlederoppgaven etter Håvard Handeland fra Sauda.

Torsdag 15. desember hadde det nye Ungdommens fylkesråd (UFR) sitt aller første møte med valg av ny leder og nestleder. Dette rådet er et lovpålagt organ som oppnevnes av fylkestinget.

– Det var veldig gildt å bli valgt til ungdommens fylkesordfører. Jeg er takknemlig for tilliten, og gleder meg til å ta fatt på oppgaven, hvor det viktigste blir å tilrettelegge og sørge for at alle i rådet får si sin mening. Jeg håper at vi kan bidra til at ungdom i fylket vårt blir hørt. Vi har alle lyst til å utgjøre en forskjell, og det er viktig at vi er gode på å få til det, sier Johnsen i en pressemelding.

– Vi representerer ikke bare oss selv, men vi skal være gode representanter for ungdommene i Rogaland, sier Sumeja Ohran.

Her er Ungdommens fylkesråd (UFR) i Rogaland for 2022-2023. (Rogaland Fylkeskommune)

Medlemsliste for Ungdommens fylkesråd

Ungdomsrådet velges for ett år om gangen og består av ni faste medlemmer og fire varamedlemmer. De faste medlemmene for 2022/2023 er følgende:

Martin Nese Johnsen, Klepp, Jæren, 18 år (leder)

Sumeja Ohran, Sandnes, Nord Jæren, 16 år (nestleder)

Emma Håland, Tysvær, Haugalandet, 17 år

Linde Espeland, Sauda, Ryfylke, 17 år

Emilie Holum, Lund, Dalane, 18 år

Levi Sandblost, Sandnes, Nord Jæren, 16 år

Trond Tollefsen, Eigersund, Dalane, 16 år

Ingeborg Solbakke Andersen, Klepp, Jæren, 15 år

David Tural Mousavi, Sola, Nord Jæren, 16 år

Og varamedlemmene er:

Sunniva Ovidia Sandsmark, Klepp, 16 år (1. vara)

Tarjei Oftedal, Gjesdal, 14 år (2. vara)

Solveig Erga, Time, Jæren, 16 år (3. vara)

Anna Larsen Serigstad, Time, Jæren, 16 år (4. vara)

Hva er Ungdommens fylkesråd?

Jo, det skal være partipolitisk uavhengig, og alle ungdomsrådene i Rogaland-kommunene blir invitert til å nominere kandidater til UFR. Kandidatene sender inn søknad som behandles av valgkomiteen.

Valgkomiteen innstiller så kandidater til valg ved ungdomskonferansen i november. Resultatet fra valget blir deretter sendt til fylkestinget, som i sin tur utnevner rådet. Ungdommens fylkesråd blir utnevnt på fylkestingsmøtet i desember og har virketid på ett år.

Innstillingen for nytt ungdomsråd (2022–2023) ble enstemmig vedtatt i fylkestinget 13. desember.

Valgkomiteen har bestått av Solveig Vik og Erik Fjeldheim, som begge er avtroppede medlemmer fra UFR, og fylkestingspolitiker Jonas Andersen Sayed, mentor for UFR.

