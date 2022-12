− Vi går på «golfskiene»

− Dette er tredje dagen på rad vi går skitur her på golfbanen. Vi går to runder, det blir cirka seks kilometer hvis vi følger det ytre sporet helt rundt. Det er veldig kjekt å kunne gå på ski hjemmefra i stedet for å måtte kjøre, og Hugo elsker jo dette, sier Marianne Skibeli til Rogalands Avis.

Hun er ute på skitur på golfbanen like ved Stokkavatnet i Stavanger onsdags formiddag sammen med kjæresten Pål Jaghø og den sibirske huskyen deres Hugo.

Litt gress i sporet må du regne med om du legger skituren til golfbanen ved Stokkavatnet. Men stein i sporet er det heldigvis ikke. Ikke spander de beste skiene. (Eilin Lindvoll)

Feller eller voks?

Både Skibeli og Jaghø går på fjellski med feller under. Det stikker opp gresstuster av skisporet her og der, men det er ikke steiner i løypa. Likevel er det er god idé å bruke noen ski du ikke er så redd for.

− Vi går på fjellski, eller «golfskiene» som vi kaller dem. De er lettere å styre med enn smale langrennsski, ler Skibeli.

Journalisten fra RA satset på langrennsskiene hun kaller «steinskiene». De ble smurt med blå extra-voks, noe som funket svært bra denne onsdagen i desember. Til nøds kan det være greit å ha med lilla voks i sekken til å legge på toppen av blå extraen, bare husk å smør kaldest i bunn.

Norsk Folkehjelp har kjørt skispor på golfbanen i Stavanger. Følger du det ytre sporet en hel runde, skal det være cirka tre kilometer. (Eilin Lindvoll)

For barn og «birkebeinere»

Det er Norsk Folkehjelp som har vært ute og kjørt spor med snøskuter, men det går flere skispor på kryss og tvers utenfor den «oppkjørte» løypen. Og vi skriver «oppkjørt» i hermetegn, for det er ikke akkurat «trikkeskinner» på golfbanen, det er det ikke nok snø til.

Men RA-journalisten må si hun er ganske positivt overrasket etter noen treningsrunder på golfbanen. Terrenget er ganske flatt, tidvis småkupert «teletubby»-land. Alt i alt er løypa på golfbanen godt egnet for både barn og «birkebeinere», som kanskje vil trene diagonalgang og staking.

Dersom det rykker i skifoten, bør du absolutt ta turen til golfbanen i Stavanger for noen runder før mildværet kommer. Det er slett ikke verst å skrive 14. desember og få «høyfjellsstemning» midt i byen med snødekte fjell i horisonten.

De som tar skituren til golfbanen kan nyte utsikt til snøkledde fjell og Stokkavatnet. (Eilin Lindvoll)

− Skal ut igjen om det kommer mer snø

Norsk Folkehjelp i Stavanger har ikke kjørt mer på golfbanen siden 12. desember.

− Kommer det mer snø, skal vi nok ut igjen. Foreløpig har vi ikke kjørt spor andre steder enn på golfbanen i Stavanger, sier lokallagsleder Arnfinn Arnesen til RA.

Han har heller ikke lagt merke til andre lokallag i fylket som har kjørt spor. RA har prøvd å komme i kontakt med Norsk Folkehjelp på Strand/Forsand og Jæren, uten hell.

