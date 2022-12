Lokalpolitiker kjørte brannbil til Ukraina: - Det mest meningsfylte jeg har gjort

Lokalpolitiker i Folkets Parti, Jone Andersen, har nettopp kjørt en brannbil fra Stavanger til krigsrammede Ukraina. Han var del av en kolonne bestående av to brannbiler, to ambulanser, to firehjulstrekkere og en lastebil med aggregat som var samlet inn rundt i Norge.

Aksjonen var i regi av Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte som til nå har levert over 45 brannbiler og annet utstyr til Ukraina.

Andersen, som selv er brannmann, kjørte selv en brannbil som ble donert av Rogaland brann og redning IKS. Bilen er 33 år gammel, men kun kjørt 6000 kilometer.

– Bilen har mange kilometer igjen. Bilene og utstyret som doneres til Ukraina fungerer, men av ulike årsaker kan det ikke lenger brukes i Norge. Det går gjerne på alder og om utstyret tilfredsstiller kravene. Det er godt at utstyret kommer til nytte enn av det støver bort i Norge.

Det var litt tilfeldig at Andersen plutselig satte seg i en brannbil og kjørte til Ukraina.

– En kollega av meg har tidligere vært med på å kjøre brannutstyr til Ukraina. Da han ikke kunne, åpnet det seg en mulighet for meg. Jeg kjørte først alene til Østfold, hvor jeg traff resten av kolonnen, så kjørte vi samlet flokk sørover.

Langs veiene har folk tutet og vinket. — Jone Andersen

Blålys gjennom Polen

Når RA snakker med Andersen, mandag formiddag, er han fremme i Ukraina. Natten før sto kolonnen i kø ved den polske grensen for å komme inn i Ukraina.

– I Polen fikk bi beskjed av polske myndigheter om å kjøre med blålys hele tiden, for å komme raskest mulig fram. Det er den lengste blåturen jeg har vært med på som brannmann. Langs veiene har folk tutet og vinket, sier Andersen.

Like over grensen traff det norske følget ukrainere som skal frakte utstyret videre der behovet er mest.

Når RA snakker med han har han bare tilbrakt noen få timer i landet i krig. Inntrykkene er mange.

– Folk i Ukraina er preget, unge og eldre. Vi er innlosjert på et nedlagt barnehjem uten vann og strøm. Selv om landet er tydelig preget av å være i krig, må man trekke på smilebåndet når man ser barn leke i snøen.

[ Rentemarginene øker: − Mulig å spare tusenvis ]

Etter å ha kjørt med blålys gjennom Polen var kolonnen fra Norge klare for å krysse grensen over til Ukraina. (Privat)

Vil gjøre mer

– Brannbiler og ambulanser er mangelvare i en krig. Det sier seg selv. Jeg bruker en liten uke av min tid på dette. Det er lite for en så god sak. Klart det er et element av eventyrlyst i dette, men det er fantastisk fint å kunne bidra på et vis, og se at det man gir kommer helt fram – og at det blir satt pris på og er nyttig for Ukraina.

– Dette er det mest meningsfylte jeg har gjort. Jeg er kjempemotivert for å gjøre det igjen, om muligheten er der. Nå tenker jeg hele tiden på hvordan jeg kan være med å samle inn mer utstyr. Folk som kjenner meg må bare være forberedt på at jeg kan ta kontakt – spesielt de som har bedrifter, sier Andersen.

Aggregat er det stor behov for, understreker lokalpolitikeren.

[ SFO ble stridstema under budsjettdebatten ]

Kolonnen som Jone Andersen var en del av besto av to brannbiler, to ambulanser og annet utstyr. (Privat)

Næringslivet samler inn

Næringsforeningen i Stavanger har sammen med kommunen gått i gang med å samle inn strømaggregater og annet utstyr for å sikre oppvarming og lys til sykehus, skoler, barnehager, gamlehjem og boliger i Ukraina.

Bedrifter kan levere utstyret fredag 16. desember mellom klokken 08.00 og 15.00 i Rubbhallen på Stavanger Forum.

I tillegg til aggregat bes det om strømkabler og pumpegeneratorer for vannpumping.

Det norske følget ble innlosjert på et nedlagt barnehjem uten vann og strøm. (Privat)

[ Verdensstjerne topper ny Stavanger-festival i sommer ]