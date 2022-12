Forsvareren til Tengs-tiltalt sa fetteren var modig som vitnet i ny rettssak

Fetteren, som først ble dømt og siden frifunnet for drapet på kusinen sin 6. mai 1995, har ført en over 20 år lang kamp for å bli helt renvasket. Selv om han ble frifunnet, ble den unge mannen i den sivile straffesaken utpekt som den sannsynlige drapsmannen og dømt til å betale foreldrene erstatning.

Først i november i år ble han endelig frikjent også for denne dommen.

– Vi forstår at dette er ubehagelig. Det er modig gjort av deg å komme, det hadde vært lettere å la være. Du skal ha skryt for at du velger å komme, sa den tiltalte 52-åringens forsvarer, advokat Stian Bråstein, som er den som har innkalt fetteren til å vitne i saken.

– Nødvendig

Advokaten gjorde det helt klart at det ikke var noen hensikt om igjen å mistenkeliggjøre fetteren ved å innkalle han som vitne.

Forsvarerne mener vitnemålet er nødvendig for at retten skal forstå hva politiet ville at historien skulle være den gang de tvang fram en falsk tilståelse av fetteren.

Den høyreiste mannen i 40-årene, som i dag er bosatt i Spania, takket forsvareren. Før han ble hentet inn i rettssal 14 i Haugaland og Sunnhordland tingrett, ba dommer Arne Vikse pressefolkene som dekker saken, om å la være å navngi mannen, og oppfordret til å ikke fotografere ham.

Hørte sin egen falske tilståelse

Bråstein startet vitnemålet med å lese hele den skriftlige tilståelsen fra 1997. Helt rolig, mens han rullet en penn mellom fingrene, satt fetteren og hørte etter.

Bare fire meter unna, bak aktoratet satt foreldrene til Birgitte Tengs og fulgte med sammen med bistandsadvokatene sine.

Fetteren til Birgitte Tengs ble i 1997 dømt for drapet på sin kusine i tingretten, etter at han etter mange timer i avhør tilsto drapet. Han trakk senere tilståelsen og ble frikjent i lagmannsretten i 1998. Saken utløste massiv kritikk mot politiets avhørsrutiner og endret politiets etterforskningsmetoder i hele Norge.

