– Denne rekorden lover godt for framtiden

I 2021 tok 270 flere lærlinger fagprøven enn året før, melder Rogaland fylkeskommune. Dermed mener de det kan se ut som om arbeidslivet raskt har tatt seg opp igjen, til tross for to år med koronapandemi.

– Dette lover godt for framtiden. Behovet for fagarbeidere i Rogaland er stort, nå og i årene som kommer. Over tusen av de som besto fag- eller svenneprøve, er voksne som ønsker å formalisere kompetansen sin og sikre seg fortsatt jobb gjennom praksiskandidatordningen, sier Catrine Utne Pettersen, seksjonsleder for opplæring i bedrift i fylkeskommunen.

Høy gjennomføringsgrad

Hele 3800 lærlinger som gikk opp til fagprøve i Rogaland, i tillegg til at det var 3300 nye lærekontrakter i fjor. Dette er altså ny rekord.

Videre har Rogaland fortsatt høy gjennomføring: Hele 82,8 prosent av de som begynte på opplæringen i 2015, fullførte og besto med studie- eller yrkeskompetanse. Det er omtrent på samme nivå som årskullet før.

Rogaland har utmerket seg over flere år

Men det er slett ikke uvanlig at Rogaland er best i landet på lærlinger. I 2020 fikk 81,5 prosent av alle som ønsket å bli lærlinger læreplass. Gjennomsnittet på landsbasis er 75,7 prosent, meldte NHO Rogaland i fjor.

I flere år har Rogaland toppet disse statistikkene, men mange har imidlertid fryktet at koronapandemien skulle føre til at svært mange ungdommer ville stå uten læreplass. Både fylkeskommunen, kommunene, LO og NHO har mobilisert ekstra for å hindre at det skulle skje, og dermed ble nedgangen mindre enn vi fryktet.

− Bedriftene har til tross for svært vanskelige tider, lagt til rette for at ungdommer kan kvalifisere seg for arbeidslivet. Det er en god investering i framtiden, sa regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland.

