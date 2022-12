Brann i bolighus: Mye røyk

Klokken 19.20 onsdags kveld meldte brannvesenet Sør-Vest om bygningsbrann i Tananger Ring på Sola. Mannskap fra brannstasjonene Kvernevik og Schancheholen stasjon rykker ut. Første brannbil på stedet bekrefter på Twitter at det kommer mye røyk fra bygningen.

Det er snakk om et bolighus, og brannvesenet anbefaler naboer eller folk i området som lukter røyk eller er utsatt for røyk, å lukke vinduer og eventuelt slå av ventilasjon. Politiet er også på stedet og bekrefter på Twitter at det er mye røyk som kommer fra kjelleren til eneboligen.

Beboerne av huset er ute, og det er ikke meldt om personskade.

Brannvesenet er i gang med slokking.