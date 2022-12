Julegave-triks kan sikre deg et kupp

Hvor mange ganger har du ikke irritert deg når du skal ut og bytte julegaver etter julaften og juledagen, og ser at alt du handlet i julegave til familie og venner er mye billigere i romjulen?

Rogalands Avis har hørt med prissammenligningstjenestene Prisjakt og Prisguiden om tallene deres viser hvor store rabatter det er i romjulen sammenlignet før høytiden, og om det er enkelte produkter som skiller seg ut som særs billige i perioden mellom festlighetene.

− Prisene er generelt alltid høyere under julehandelen, altså mellom 1. desember fram til julaften. I år har 44 prosent av alle produkter økt i pris fra black friday fram til den 6. desember. Betydelig færre, nærmere bestemt 15 prosent, har fått en lavere pris, sier norgessjef Christoffer Reina i Prisjakt til RA.

Her ser du Prisjakts indeks for det totale e-handelsmarkedet mellom 1. november 2021 og 31. januar 2022. OBS: En prisnedgang på to til tre prosent er en relativt stor forandring, prisene pleier ikke å forandres så mye når det tas utgangspunkt i det totale markedet. Grafen viser tydelig at prisene er lavest på black friday, for deretter å øke i desember fram til julaften, før de synker igjen. (Prisjakt)

− Høyere rabatt i romjulen i fjor

Det er vanlig at prisene synker i romjulen: I fjor var 32 prosent av alle produkter billigere den 26. desember sammenlignet med 14. desember. Prisene er ofte noe lavere under romjulssalget sammenlignet med januarsalg, men selv under januarsalget finner du lavere priser sammenlignet med julehandelen, ifølge Reina.

− Basert på vår statistikk fra i fjor, var det faktisk 4,7 prosent høyere rabatt på tilbudene i desember enn det var i november. Fjorårets romjulssalg hadde flest tilbud innenfor produktgruppene TV, ryggsekk, parfyme, vinterklær, vintersko, bøker, kjøkkenutstyr, hvitevarer, ørepropper, mobiltelefoner og diverse treningsutstyr, sier Erik Andreassen-Perez, norgessjef i Prisguiden, til RA.

Erik Andreassen-Perez, norgessjef i Prisguiden. (Prisguiden)

Prisjakt har følgende eksempler på hvor stor prosentandel av produkter innen visse varegrupper du kan finne billigere under romjulssalget sammenlignet med 14. desember:

Mote og tilbehør (30 prosent)

Hjem og hage (27 prosent)

Data og tilbehør (62 prosent)

Telefoner og GPS: (42 prosent)

Lyd og bilde (29 prosent)

Skjønnhet og helse (28 prosent)

Sport og friluftsliv (16 prosent)

Spil og konsoller (24 prosent)

Slår ikke black week

Likevel er norgessjefene i både Prisjakt og Prisguiden enige om at flere av tilbudene under black week og friday fortsatt slår andre tilbudsperioder gjennom året.

– Romjulssalg og januarsalg er ikke på samme nivå som black friday når det gjelder rabattsatser, men det er fortsatt veldig gode tilbud i disse periodene også. Husk imidlertid at de produktene som får de store rabattene, ofte er eldre modeller. Om du ikke må ha det nyeste, har du gode muligheter for å finne gode tilbud under romjulssalg og januarsalget, sier Reina.

Christoffer Reina, norgessjef i Prisjakt. (Bo Mathisen)

− Målt i antall tilbud, er det black week som er salgsperioden i løpet av året med flest tilbud, men det er selvsagt ikke slik at alle tilbudene er like bra i denne perioden heller. Skal du gjøre smarte valg, er det alltid lurt å dobbeltsjekke med en prissammenligningstjeneste. Historisk sett har det også vært mange tilbud i perioden etter black week også, sier Andreassen-Perez.

Triks sikrer romjulskupp

Thomas Elvestad, markedsdirektør i Klarna Norge, mener mye tyder på at klassiske tilbudsperioder for netthandelen, som black week, eller romjulssalg for den saks skyld, vil bli viktige i år.

− Økningen vi så i fjor, viser at salgsperioden etter julaften framdeles er svært attraktiv for netthandlende nordmenn. Så langt i år har black week vist oss at flere nordmenn handlet på nett enn i fjor. Blir tilbudene gode nok på produkter de trenger, kan også romjulssalget være noe prisbevisste nordmenn også i år vil benytte seg av, sier Elvestad til RA.

Det er altså slik at mange julegaver som kjøpes nå fram til julaften, kommer til å finnes billigere under romjulssalg og januarsalg, ifølge Prisjakt og Prisguiden.

− Et tips er derfor å spare på kvitteringen for de produktene du handler, for da kan du eventuelt levere tilbake produktet, få pengene igjen og kjøpe produktet til en lavere pris, såframt det er et åpent kjøp. Hvis ikke får du en tilgodelapp, sier Reina i Prisjakt avslutningsvis.

