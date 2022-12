Henrik (19) kunne ikke kjøpt bolig uten dette

I begynnelsen av november kunne Henrik Ommundsen Tjemsland glede seg over å eie egen bolig i Aspervika i Sandnes. Boligkjøpet kunne imidlertid vært umulig for 19-åringen.

− Én av de avgjørende grunnene til at jeg har leiligheten nå, er fordi jeg brukte forkjøpsretten min hos Bate. Der meldte besteforeldrene mine meg inn da jeg kun var ett år gammel, så dermed hadde jeg 18 års ansiennitet, sier Tjemsland til Rogalands Avis.

− Jeg og kjæresten har lett en god stund etter leilighet, men det gikk aldri vår vei, siden jeg ikke fikk høyt nok lån. Forkjøpsretten, i kombinasjon med at foreldrene mine stilte opp som kausjonister, fikk boligkjøpet i boks. Uten deres hjelp hadde jeg ikke hatt leilighet nå, fordi jeg som lærling har ikke nok egenkapital, sier 19-åringen som er forskalingssnekker-lærling i SR Entreprenør og jobber deltid på «Fly Chicken» i Sandnes.

For 19 år gamle Henrik Ommundsen Tjemsland var det avgjørende med hjelp fra foreldre og besteforeldre for å kjøpe sin første bolig. (Eilin Lindvoll)

Tjemsland legger ikke skjul på at det å være ung førstegangskjøper byr på mange små utfordringer. For hans del var det umulig å få lån hos banken i og med at han ikke har fast jobb ennå, noe som ble løst med foreldrene som kausjonister.

− Jeg har ikke begynt å betale på lånet ennå. Renten er høy, og derfor tenker jeg at vi som skal bo i leiligheten må være mer økonomiske og ikke kjøpe ting vi ikke trenger, samt spise mer hjemme istedenfor ute, sier Tjemsland.

Kunne gitt lånekutt på hundretusener

Finanstilsynet forklarer overfor RA at de i høst utarbeidet en vurdering av utlånsforskriften, inkludert forslag til endringer i gjeldende forskrift, på oppdrag fra Finansdepartementet. Departementet har vurdert forslaget og høringsuttalelsene, og nylig fastsatt en ny forskrift som skal gjelde fra 1. januar 2023.

Finanstilsynet kom med en rekke endringsforslag til utlånsforskriften. Én av endringene tilsynet foreslo, var at grensen for gjeld i forhold til inntekt, det vil si maksimal gjeldsgrad, reduseres fra 5 til 4,5 ganger årsinntekt. Denne endringen ble ikke fulgt av Finansdepartementet.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand eksemplifiserer overfor RA at dersom Finanstilsynets forskriftsendringer hadde trådt i kraft, ville et par med bruttoinntekt på 1,1 millioner få inntil 4.950.000 kroner i boliglån i stedet for 5,5 millioner som de kan få med dagens utlånsforskrift. Det er altså 550.000 kroner mindre i lån. En enslig person med bruttoinntekt på 550.000 kroner kan få inntil 2.750.000 kroner i boliglån med dagens forskrift, men hvis det hadde blitt endringer, kunne denne personen lånt inntil 2.475.000 kroner. Dette er 275.000 kroner lavere lån, ifølge beregningene til Tvetenstrand.

Den ferske boligkjøperen Tjemsland i Sandnes svarer klokkeklart «nei» på spørsmålet om han kunne kjøpt leiligheten sin om lånet var mellom 200.000 og 300.000 kroner lavere.

− Det er bra at det ikke kom innstramminger av utlånsforskriften, spesielt med tanke på den tiden vi står i. Flere opplever en utfordrende økonomisk situasjon, og da ville det å stramme inn bankens mulighet til å hjelpe kundene sine, oppleves som motsatt vei å gå. I tillegg ville en innstramming forsterket forskjellene, og bidratt til å styrke foreldrebanken, sier forbrukerøkonom Tvetenstrand til RA.

Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand, kommenterer på endringene i utlånsforskriften. (Karoline Næss/Storebrand)

Kan i stedet gi hundretusener ekstra i lån

Noe av det som imidlertid blir endret i ny utlånsforskrift fra 1. januar 2023 er at bankene kan legge til grunn lånekunden tåler en renteøkning på minst tre prosentpoeng, i stedet for de fem prosentpoengene kundene måtte tåle før.

− Det at stresstesten på renten går ned noen prosentpoeng vil bety en del for de som skal ta opp boliglån. Det kan gi flere hundre tusen ekstra i lån, og det kan være avgjørende for å få kjøpt drømmeboligen. Rentene har økt mye den siste tiden, noe som i seg selv har gjort at mange ikke har mulighet til å få like høyt lån som de kunne fått for et år siden. Høyere renter bidrar allerede til målet med å få ned gjeldsveksten, sier Tvetenstrand i Storebrand.

− Likevel er det viktig at du setter deg ordentlig inn i hva det betyr å ta opp et boliglån, og hvor mye renteøkninger vil bety for ditt lån. Som lånekunde bør du vurdere dine egne grenser nøye, legger hun til.

− Positivt for de som skal inn på boligmarkedet

Tvetenstrand synes den nye utlånsforskriften som skal gjelde på nyåret, er fornuftig:

− Det er en forsinkelse i økningen av boliglånsrenten, som vi ennå ikke har sett den fulle effekten av. Boligprisene er allerede på vei ned i store deler av landet, blant annet som en konsekvens av renteøkningene, og en innstramming i utlånsforskriftene kunne forsterket prisnedgangen ytterligere. Dette vil være positivt for de som skal inn på boligmarkedet. Nå vil de kanskje få lånt det siste beløpet de trenger for å få kjøpt drømmeboligen, sier forbrukerøkonomen.

Hun synes også det er positivt at bankene beholder muligheten til å hjelpe kunder som ikke oppfyller alle kravene. Det kan skje ting i livet som gjør at du trenger høyere lån, eller avdragsfrihet i en periode, uten at du oppfyller kravet til det. Da er det en trygghet at banken kan stille opp for deg, ifølge henne.

Hva er utlånsforskriften?

Den nye utlånsforskriften er en sammenslåing og erstatning av de tidligere utlånsforskriftene for boliglån og forbrukslån, og den trådte i kraft 1. januar 2021 med varighet ut 2024.

Utlånsforskriften fastsetter krav til bankenes utlånspraksis, og stiller krav til, blant annet, kundens betjeningsevne, samlede gjeld i forhold til inntekt (gjeldsgrad), lånets størrelse sammenlignet med boligens verdi (belåningsgrad) og avdragsbetaling for boliglån med høy belåningsgrad og alle forbrukslån.

avdragsbetaling for boliglån med høy belåningsgrad og alle forbrukslån. I desember 2022 ble det besluttet at utlånsforskriften skulle videreføres med moderate endringer. Én av endringene var at kravet til «rentestresstesten» endres fra fem til tre prosentpoeng fra 1. januar 2023. I tillegg vil det fra 1. juli 2023 være slik at også lån med annen pant enn bolig, som bil- og båtlån, omfattes av forskriftens generelle krav til gjeldsgrad og betjeningsevne.

